По итогам минувшей торговой сессии выпуски отечественного корпоративного долга потеряли в среднем по 15 б.п. Торги проходили на повышенных объемах, которые достигли 5,2 млрд руб. Аутсайдерами оказались облигации с дюрацией от 2 до 3 лет, которые потеряли в среднем по 55-60 б.п.

Выпуски металлургических компаний выглядели хуже рынка и подешевели в среднем на 45 б.п. Аутсайдером оказался выпуск ПолюсБ1 (-0,6%). Рост на 55 б.п. показались бумаги телекомов, среди которых стоит отметить четвертый выпуск Вымпелкома, который подорожал на 0,7%.

В госсекторе наблюдалась умеренная нисходящая динамика. Объемы торгов были невысокими и составили 8,7 млрд руб. Среди наиболее ликвидных ОФЗ стоит отметить серии 26223 (-0,3%) и 26207 (-0,2%).

На рынке внешнего корпоративного долга единой динамики выявлено не было. Евробонды РЖД смотрелись лучше рынка. В то же время внешние займы Газпромбанка находились под давлением.



