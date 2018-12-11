Во вторник ситуация на мировых финансовых рынках наконец-то стабилизировалась. Рано утром состоялись очередные телефонные переговоры между представителями Китая и США, где ещё раз была согласована дорожная карта по деэскалации торговой войны. Глава министерства торговли Китая ещё раз подтвердил намерения Пекина увеличить импорт ряда американских товаров и дальше работать над достигнутыми соглашениями в рамках саммита G20.

По-прежнему неким раздражителем для рынков акций является ситуация с арестом заместителя председателя правления компании Huawei, но и тут может появиться позитив. Вчерашнее решение суда было перенесено на сегодня, и уже есть шанс на то, что дочь главы компании отпустят под залог в 10 млн. евро.

Тем не менее, сводный индекс азиатского региона во вторник показал почти нейтральную динамику. Биржи Китая и Гонконга закрыли день почти без изменений, а фондовый индекс Японии снизился лишь на 0.2%. Зато с открытием торгов в Европе ситуация резко изменилась к лучшему, а инвестиционные настроения стали крайне позитивными. К середине торговой сессии почти все европейские рынки взлетели на 1.5%, а фьючерсы на Америку подскочили на 0.5% ко вчерашнему позитивному закрытию. Ещё вчера все биржи в мире были на грани обвала и тестировали минимальные отметки года, но уже сегодня от паники не осталось и следа.

А вот российский фондовый рынок сегодня демонстрирует слабость, несмотря на позитивный внешний фон. Рублёвый индекс Московской биржи консолидируется в районе 2400 пунктов, показывая скромный рост около 0.1%, а валютный РТС подрастает на 0.4% и тестирует отметку 1140 пунктов. Из корпоративных историй стоит выделить акции Лукойла, рост почти на 1.5%, ВТБ повышается на 0.5%, Сбербанк прибавляет 0.3%, и ФСК растет на 1.5%.

Российским инвесторам сейчас стоит быть крайне осторожными и не стоит сильно увеличивать долю акций в портфелях. Согласно многим СМИ, уже в ближайшие выходные может произойти ещё одна военная провокация со стороны Украины, и понедельник запросто может оказаться “чёрным” для рынка акций.

Цены на нефть после вчерашнего обвала почти на 4% сегодня показывают слабое восстановление, в пределах 1%. Котировки марки Brent пока восстановились чуть выше 60$ за баррель, а WTI – подобрались к отметке 51.5$ за баррель. На рынке промышленных и драгоценных металлов тоже всё в зелёном цвете. Сам индекс промышленных металлов показывает рост на 1.2%, а цена тройской унции золота повышается на 0.3% до 1250$

Российская валюта в паре с долларом уже четвёртую неделю подряд движется в узком диапазоне 66-67 рублей за американца, и пока нет существенных предпосылок для выхода в ту или иную сторону. Сегодня вновь рубль укрепляется на 0.6% и приближается к нижней границе диапазона. Очень похоже, что до конца текущего года мы не увидим существенных колебаний. Ситуация на российском рынке ОФЗ остаётся стабильной, но геополитические риски в любой день всё могут изменить. На глобальном валютном рынке американский доллар сдаёт позиции. Ключевая валютная пара евро-доллар растёт на 0.4 и торгуется вблизи отметки 1.14, а сам индекс Доллара (DXY) снизился на 0.3% — до 96.8. пункта.

До конца дня сохранится позитивный настрой на финансовых рынках, купленные акции можно переносить на завтра.