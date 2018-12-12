Индекс МосБиржи, похоже, потерял надежду на новогоднее ралли, или оно просто уже случилось. Последние торги демонстрируют, что рублевый индикатор все прочнее «заходит» в боковой торговый диапазон 2380-2425 пунктов. Продавать как будто и не на чем, покупать тоже. В результате инвесторы топчутся на месте, поглядывая на календарь — для сворачивания позиций и активности еще рано, но идей на площадке почти нет.

Новости о buy-back накануне играли роль сразу для нескольких бумаг, причем в противоположные стороны. Акции «Лукойла» росли, так как обратный выкуп идет весьма динамичными темпами, а бумаги «Магнита» теряли в цене из-за информации о продлении сроков действия программы.

Выраженная динамика в отдельных акциях (золотодобывающей компании «Полюс», например) была связана с техническими сигналами. Глобальных новостей внутри российского рынка нет, их нет и за его пределами.

Думается, что сейчас подход к торговле на рынке будет следующим: инвесторы будут аккуратно выкупать локальные продажи, но глобально никаких колебаний не будет, пока не изменится внешняя конъюнктура. Вероятный диапазон движения по индексу МосБиржи на среду составляет 2395-2415 пунктов.