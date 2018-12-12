Вчера, как и все последнее время, в центре внимания участников рынка в основном были американо-китайские торговые отношения, Brexit и беспорядки во Франции. В первой половине дня поддержку рынкам акций оказала новость о возможном снижении Китаем таможенных пошлин на импортируемые из США автомобили. Однако позднее положительный импульс сошел на нет. Президент США Дональд Трамп пообещал приостановить работу федеральных органов власти в случае отказа Конгресса санкционировать выделение средств на строительство стены на границе с Мексикой. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что Евросоюз не намерен проводить новые переговоры об изменении условий Brexit. Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй угрожает вотум недоверия, который планируют инициировать представители Консервативной партии в Парламенте. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ответ на протесты «желтых жилетов» планирует объявить ряд фискальных мер, которые, как ожидается, приведут к увеличению дефицита французского бюджета в 2019 г. На этом фоне доллар (DXY +0,2%) вновь укрепился. Доходности UST выросли на 2–4 бп, но наклон кривой продолжил уменьшаться.

Валюты развивающихся стран в целом закрылись небольшим ростом, прибавив от 0,2% (юань) до 0,5–0,6% (мексиканское песо, бразильский реал). В то же время турецкая лира подешевела на 0,7%, индийская рупия и индонезийская рупия скорректировались вниз на 0,7% и 0,4% соответственно. Волатильность на нефтяном рынке осталась высокой. Тем не менее по итогам дня котировки Brent выросли на 1,1%, вновь превысив 60-долларовую отметку. Одним из факторов поддержки для рынка стали данные Американского института нефти (API), свидетельствовавшие о сокращении товарных запасов нефти в США по итогам последней недели на 10,2 млн барр.

Рубль по-прежнему следовал за изменениями настроений на валютных рынках развивающихся стран и в итоге закрылся на отметке 66,37 к доллару, за день подорожав на 0,4%. В то же время объем торгов USDRUB_TOM на Московской бирже опустился ниже обычных уровней, составив всего 1,9 млрд долл. Азиатские рынки открылись сегодня в плюсе на новостях об освобождении под залог главного финансового директора китайской Huawei, что в краткосрочной перспективе может обеспечить дальнейшую поддержку валютам развивающихся стран. Для валютных рынков одним из ключевых событий сегодняшнего дня станет публикация ноябрьских данных по инфляции в США.