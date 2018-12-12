Вчера были опубликованы предварительные данные по платежному балансу за январь-ноябрь, согласно которым (если ЦБ РФ не решил внутри квартала пересмотреть данные за октябрь) сальдо счета текущих операций в ноябре взлетело до 16,4 млрд долл. (+35,5% м./м.). Такой взлет оказался неожиданным, так как произошел на фоне падения средней цены нефти (с 80,6 долл. в октябре до 65,9 долл. за барр. Brent) при стабильном курсе рубля (66,6 руб. против 65,8 руб. за долл.), то есть ослабление рубля было совсем незначительным, чтобы как-то заметно повлиять на объем импорта. Исходя из опубликованных данных ФТС по импорту из дальнего зарубежья, мы оцениваем весь импорт в ноябре в размере 20,6 млрд долл., что лишь на 470 млн долл.ниже м./м.

В отличие от предыдущих месяцев этого года опубликованные данные за ноябрь сильно разошлись с оценками нашей модели (исходя из нее, сальдо должно было бы составить всего 6-8 млрд долл., принимая во внимание произошедшее падение рублевой цены нефти на 17,3%, то есть фактическое укрепление рубля). По нашему мнению, всплеск сальдо в ноябре мог быть частично обусловлен экспортом машин и оборудования по контрактам ОПК. Так, например, по сообщениям СМИ в ноябре «Россия провела сделку с Турцией на поставку зенитной ракетной системы С-400 не в долларах». Совершение этой и возможно некоторых других сделок (в частности, в СМИ упоминались военные контракты с Индией), вероятно, и нашло отражение в данных по платежному балансу.

Одновременно с всплеском сальдо счета текущих операций произошло и резкое увеличение вывоза капитала частным сектором (сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами) с 0,3 млрд долл. в октябре до 16,3 млрд долл. Учитывая спад опасений санкций в ноябре, такой большой вывоз капитала выглядит нетипичным (как и увеличение сальдо счета текущих операций), и, вероятно, он частично обусловлен спецификой расчетов по экспортным сделкам ОПК (могут быть с рассрочкой платежей или формами взаимозачетов). Из-за такого большого оттока капитала в ноябре рубль проигнорировал позитивную динамику сальдо счета текущих операций.декабре мы ожидаем сальдо текущего счета вблизи нуля (по причине пика дивидендных выплат 5,4 млрд долл., по нашим оценкам) при текущей нефти (60 долл./барр. Brent) и курсе рубля (66,5 руб./долл.), чего недостаточно для выплат по внешнему долгу и будет способствовать ослаблению рубля.

В январе 2019 г. рубль испытает поддержку от сезонного фактора (сокращения импорта из-за продолжительных праздников). Сальдо текущего счета, при прочих равных, составит 14 млрд долл., что превышает объем возможных интервенций ЦБ РФ и выплат по внешнему долгу, это сдержит рубль от ослабления, однако в последующие месяцы мы ожидаем ослабления рубля. По нашим оценкам, при текущих ценах на нефть и курсе рубля сальдо счета текущих операций в 2019 г. составит всего лишь 33 млрд долл., чего будет недостаточно даже для выплат по внешнему долгу (54 млрд долл. к погашению, из них рефинансировано, скорее всего, будет не более половины). Если в таких условиях в январе будут возобновлены регулярные валютные интервенции, то это приведет к существенному ослаблению рубля от текущих уровней (+10 руб. в среднем до 73-77 руб./долл.). Кроме того, стоит учитывать дополнительный отток капитала, связанный с возможным введением санкций.