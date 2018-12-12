Несколько позитивных новостей сегодня вновь улучшили настроения на мировых финансовых рынках. Как и ожидалось, суд Канады решил отпустить под залог заместителя председателя правления компании Huawei. Это хороший знак для дальнейшей деэскалации в торговой войне между Китаем и США. Даже Трамп вчера дал понять, что если понадобится, то и он может вмешаться в этот вопрос, чтобы тот не угрожал будущему перемирию. В свою очередь, Пекин продолжает соблюдать «дорожную карту», принятую на саммите G20 и продолжает идти навстречу в США в торговом обороте. Мало того, Китай объявил о более существенном снижении пошлин для американского автопрома, чем планировалось ранее, и это тоже явно позитивный сигнал. Пока риски торговой войны между Китаем и США действительно начали спадать, страны перешли от слов к делу.

Единственное, что сейчас немного пугает инвесторов и может испортить предновогоднее восстановление акций на фондовых рынках – это ситуация в Великобритании. Сегодня уже после закрытия торгов в России и Европе пройдёт голосование по вотуму доверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Если парламент решит проголосовать против, то уже завтра на рынках вновь может начаться распродажа. Если будет позитивный исход, то Тереза Мэй усилит свои позиции и, возможно, у неё получится протащить через парламент законопроект Brexit, одобренный странами ЕС. Рухнувший вчера британский фунт сегодня частично восстанавливает позиции, растёт к доллару на 0.6%, что является хорошим знаком. Завтра, кстати, будет важный день, пройдёт заседание еврокомиссии и очередное заседание ЕЦБ.

Сводный индекс азиатского региона в среду вырос почти на 1.5%. Биржевые индексы Японии и Гонконга прибавили чуть более 1.5%, а вот китайские площадки показали более скромный рост, менее 1%. С открытием торгов в Европе позитивные настроения на мировых рынках только усилились, а фьючерсы на Америку подскочили на 1%. Сами же европейские биржи показывают рост в среднем на 1.5%.

А вот российский фондовый рынок второй день подряд смотрится откровенно слабо, несмотря на внешний позитивный фон. Рублёвый индекс Московской Биржи пока теряет ещё 0.5%, торгуясь у отметки 2380 пунктов, а валютный РТС снижается на 0.2%, тестируя поддержку 1130 пунктов. Сильнее всего российские индексы тянут вниз акции Газпрома, которые существенно падают второй день подряд. Причина в следующем — палата представителей Конгресса США всем составом одобрила резолюцию, в которой выражает несогласие с газопроводом «Северный поток-2» из-за опасений, что проект усилит контроль Москвы над поставками энергоносителей в Европу. Конгрессмены призывают президента США Дональда Трампа «использовать все доступные средства для поддержки европейской энергобезопасности путем диверсификации (источников энергоносителей) для снижения зависимости ЕС от РФ».

Российским инвесторам сейчас стоит быть крайне осторожными и не слеедует сильно увеличивать долю акций в портфелях. Согласно многим СМИ, уже в ближайшие выходные может произойти ещё одна военная провокация со стороны Украины и понедельник, запросто может оказаться “чёрным” для рынка акций. Также нельзя исключать и нового пакета санкций со стороны США уже до конца текущего месяца.

СЫРЬЕ И ВАЛЮТЫ

Цены на нефть после вчерашнего роста на 1% сегодня показывают слабое восстановление, в пределах 0.5%. Котировки нефти марки Brent пока вернулись в зону выше 61$ за баррель, марка WTI подобралась к рубежу 52.5$ за баррель. Предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США показали резкое снижение запасов сырой нефти, поэтому есть шанс на дальнейший рост цен. Официальная статистика от министерства энергетики выйдет сегодня в 18.30. На рынке промышленных и драгоценных металлов ситуация почти нейтральна. Индекс промышленных металлов показывает рост на 0.5%, а цена тройской унции золота торгуется в районе отметки 1245$.

Российская валюта в паре с долларом уже четвёртую неделю подряд продолжает оставаться в узком диапазоне 66-67 рублей за американца, и пока нет существенных предпосылок для сильного движения в ту или иную сторону. Сегодня вновь рубль укрепляется на 0.6%, приближаясь к нижней границе диапазона. Очень похоже, что до конца текущего года мы не увидим существенных колебаний. Ситуация на российском рынке ОФЗ остаётся стабильной, но геополитические риски в любой день всё могут изменить. На глобальном валютном рынке серьёзных изменений тоже нет.

ПРОГНОЗ

До конца дня сохранится позитивный настрой на финансовых рынках, купленные акции можно переносить на завтра. Долю российских акций лучше не увеличивать.