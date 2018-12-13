Глобальный аппетит к риску вчера улучшился на новостях об освобождении под залог финансового директора Huawei и итогах голосования в британском Парламенте, вынесшем вотум доверия премьер-министру Терезе Мэй. На этом фоне рынки акций закрылись в положительной зоне – в том числе индекс MSCI поднялся на 1,5%, DAX прибавил 1,4%, а S&P500 вырос на 0,5%. Валюты развивающихся стран также укрепились на 0,2–1,2% при дополнительной поддержке со стороны доллара, индекс которого за день снизился на 0,3%. Определенное давление на доллар оказало более низкое, чем ожидалось, значение ИПЦ в США, которое в ноябре в условиях падения цен на нефть осталось на уровне предыдущего месяца. Данный факт подкрепляет ожидания участников рынка, что в следующем году Федрезерв может снизить темпы ужесточения монетарной политики.

В то же время базовая инфляция в США осталась на относительно высоком уровне (0,2% м/м и 2,2% г/г), указывая на высокую вероятность повышения ставок на декабрьском заседании ФРС. Несмотря на неоднородный характер инфляционной статистики, наклон кривой казначейских обязательств США увеличился по сравнению с предыдущим днем, более чутко отреагировав на улучшение глобального аппетита к риску. В частности, длинные UST повысились в доходности на 1–2 бп, в то время как доходности коротких облигаций не изменились. Тем временем цена нефти Brent продолжала торговаться вблизи отметки в 60 долл./барр., по сравнению со вторником опустившись на 0,1%. Давление на нефтяные котировки оказала публикация данных Минэнерго США о товарных запасах нефти в стране, несколько разочаровавших инвесторов.

Рубль в течение большей части дня торговался в плюсе, как и валюты других развивающихся стран, однако вечером на фоне коррекции в нефти растерял достигнутый подъем, закрывшись почти без изменений (66,39 к доллару). Объем торгов USDRUB_TOM на Московской бирже опять оказался ниже среднего значения за последний месяц, составив всего 2,0 млрд долл.