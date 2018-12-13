В прошедший период цены на драгоценные металлы подрастали под влиянием снижения фондовых рынков. При этом курс доллара США продолжал укрепляться. Отрицательную динамику показал лишь рынок платины, что связано с ухудшающимися фундаментальными факторами. При этом рынок палладия установил новые исторические максимумы, а стоимость металла превысила стоимость золота.

Смягчение риторики ФРС США вселяет в участников рынка уверенность, что регулятор может ослабить темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Декабрьское заседание ФРС США пройдет 18-19 декабря, в ходе которого ожидается повышение ключевой процентной ставки на 0,25%. По оценкам рынка, в 2019 г. регулятор может повысить ставки ещё дважды, но сместить повышение на вторую половину года.

Усиливающаяся инверсия на рынке казначейских облигаций США начинает намекать на возможную рецессию в американской экономике в ближайшие 1-2 года. При этом, по оценке регулятора, рост ВВП в 2019 г. пока ожидается на уровне 2,5%, хотя слишком низкий уровень безработицы увеличивает риски повышения ставок.

Продолжается исход иностранных держателей из американского долга. В сентябре Китай сократил вложения на $13,7 млрд до $1151,4 млрд, Япония сократила на $1,9 млрд до $1028 млрд, Бразилия сократила на $0,8 млрд до $317,8 млрд. Общий объём иностранных вложений в американский госдолг в сентябре снизился на 1,1% к августу 2018 г. до $6,22 трлн.

Глава ЕЦБ Драги в своём последнем выступлении подтвердил намерения регулятора свернуть меры стимулирования в конце 2018 г., но выразил беспокойство относительно прогнозов роста экономики еврозоны. Отмечается усиление неопределённости вокруг среднесрочного прогноза.

В прошедший период запасы в золотых ETF-фондах продолжали расти, а запасы в ETF-фондах остальных драгоценных металлов понизились. Особенно сильное снижение запасов произошло в палладиевых ETF-фондах.

По данным GFMS, в ноябре инвестиционный спрос в золотых ETF-фондах вырос на 0,9% до 2 365 т. Самый сильный прирост запасов наблюдался в азиатских ETF-фондах, увеличившихся на 2,3%. Прирост запасов в европейских и северо-американских фондах составил 0,9% и 0,8% соответственно.

В прошедший период цены на золото и серебро в Шанхае на SGE также выросли, а стоимость платины значительно понизилась, курс юаня к доллару США укрепился. Золотые резервы Банка Китая в конце ноября составили 59,24 млн унций, не изменившись к концу октября.

Спрос на золото в Азии на прошедшей неделе подрос в связи с приближением праздников. Премии на поставку золота в Китае на прошлой неделе оставались на уровне $6/7 за унцию, премии на поставку золота в Сингапуре и Гонконге составляли $0,6/0,7 за унцию и $0,6/1,5 за унцию соответственно. Золото в Токио торговалось в паритете с Лондоном.

Спрос в Индии на прошедшей неделе продолжал расти в связи с небольшим падением местных цен из-за укрепления курса рупии, но премии на поставку золота вновь перевернулись в сторону дисконта до $1,5/унция. По данным Министерства торговли Индии, импорт золота в октябре упал до 42 т, что отражает падение спроса из-за роста внутренних цен.

По данным швейцарской статистики, экспорт золота из страны в октябре 2018 г. составил 80,6 т, что стало самым низким показателем с августа прошлого года из-за замедления поставок в Азию. Экспорт в Индию в октябре упал до 1,3 т, в Китай – до 28,5 т, в Гонконг – до 5,8 т.

Поставки золота в Индию за 10 мес. 2018 г. составили 207,1 т, что на 40% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Общий объем экспорта в Гонконг за январь-октябрь составил 186,3 т против 193,3 т, отправленных за аналогичный период прошлого года. Поставки в Китай выросли до 400,9 т против 252,2 т в январе-октябре 2017 г.

Импорт золота в Швейцарию в октябре 2018 г. составил 203,2 т против 230,9 т в сентябре 2018 г.

Спрос на монеты из драгоценных металлов в мире в прошедший период продолжал восстанавливаться под влиянием падения фондового рынка. По данным австралийского монетного двора The Pert, продажи золотых монет в ноябре 2018 г. составили 64,308 тыс. унций, что на 75% выше, чем в октябре 2018 г. Продажи серебряных монет снизились на 21,5% и составили 876,4 тыс. унций.

По данным Монетного двора США, продажи золотых монет в ноябре 20018 г. составили всего 8 тыс. унций против 12 тыс. унций в ноябре 2017 г. и 24,5 тыс. унций в октябре 2018 г. Продажи серебряных монет составили 1,270 млн унций против 385 тыс. унций в ноябре 2017 г. и 1,43 млн унций в октябре 2018 г.

Официальный спрос в прошедший период продолжал расти. По данным МВФ, в октябре 2018 г. продолжали покупать золото Банк России (купил 29,92 т золота, доведя золотой резерв до 2066,22 т), Банк Казахстана (купил 6,06 т золота, доведя золотой резерв до 341,18 т). В ноябре Банк Индии купил 5,6 т золота, увеличив золотой резерв страны до 592,06 тонн.

По данным Минфина РФ, производство золота в России за 10 мес. 2018 г. составило 264,99 т золота, а производство серебра – 856,2 т (-2,2%). Продолжается обсуждение отмены НДС на покупку слитков золота. Запасы золота в золотовалютных резервах ЦБ РФ по состоянию на 1 ноября 2018 г. выросли на 28 т к началу октября 2018 г, достигнув 2065,3 т или 17,6% от всех резервов.

В конце ноября в Москве прошел форум НФА, в ходе которого вновь обсуждался вопрос об отмене НДС на покупку-продажу золотых слитков на территории РФ. Пока у ответственных ведомств нет консолидированного мнения, хотя по слухам, решение об отмене было принято, но впоследствии вновь отложено. Вероятность принятия в 2019 г. положительного для отрасли решения растёт. После закрепления цен на золото выше уровня $1240 рынок протестировал уровень $1255 в ожидании смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. В связи с этим аналитики вновь начали выдавать оптимистичные прогнозы. К примеру, банк Goldman Sachs ожидает, что в 2019 г. среднегодовая стоимость золота составит $1296/унция, но из-за двойного дефицита в США «ралли» может разогреть рынок выше $1400/унция.

Рынок серебра в прошедший период снижался до уровня $13,93/унция, после чего цены восстановились к уровню $14,80/унция в корреляции с рынком золота. Соотношение золото/серебро остается на высоком уровне в 85,43 пункта. По оценке Metal Focus, мировой спрос на серебро в промышленности в 2018 г. останется без изменений на уровне 514 млн унций (16 тыс. т). Тренд роста промышленного потребления серебра продолжается и за последние 4 года оно выросло на 2,2 тыс. т или 70 млн унций.

Продолжается смещение производства солнечных батарей в Китай, что сопровождается ростом импорта серебряных порошков в страну (с 2015 г. импорт вырос на 61,6% до 2,796 тыс. т). Среди мировых потребителей серебра в промышленности лидируют США, Китай и Япония, на которых приходится около 70% промышленного потребления металла. Рынок платины в прошедший период опускался до уровня $782/унция под давлением продаж, после чего цены подросли до уровня $794/унция. По отчету COTR, на прошедшей неделе наблюдался исход инвесторов из платины. Спред между золотом и платиной составляет $461/унция в пользу золота, а спред между платиной и палладием составляет рекордные $461/унция в пользу палладия. Волатильность на рынке палладия в прошедший период резко выросла. Рынок в Лондоне протестировал уровень $1230, но цены на нём надолго не задержались, начав коррекцию вниз.

Рынок платины фундаментально остается в негативном состоянии, несмотря на позитивные ожидания в китайско-американских отношениях и снижение импортных пошлин при ввозе американских автомобилей в Китай. По данным отчета WPIC, баланс мирового рынка платины в 2018 г. складывается избыточным в размере 505 тыс. унций. Мировое производство платины в 2018 г. составит 7,975 млн унций, а потребление – 7,470 млн унций. При этом производство в ЮАР продолжает сокращаться, что, однако, не компенсирует падение спроса в автомобильной промышленности. Ювелирный спрос также остаётся слабым. В 2019 г. избыток платины на мировом рынке немного сократится и составит 455 тыс. унций. Предложение платины вырастет до 8,105 млн унций в связи с ростом добычи и рециклированием. Мировое потребление платины вырастет до 7,650 млн унций за счёт увеличения ювелирного, промышленного и инвестиционного спроса. Значительного замещения палладия платиной не ожидается. Наземные запасы платины в 2019 г. значительно вырастут и составят 3,120 млн унций. Экспорт платины из Швейцарии в октябре 2018 г. составил 3,152 т против 1,225 т в сентябре 2018 г. Импорт платины в страну вырос до 2,917 т. Экспорт палладия из Швейцарии в октябре 2018 г. составил 1,628 т против 3,182 т в сентябре 2018 г. Импорт палладия в страну вырос до 1,3 т против 0,38 т в сентябре 2018 г.

Компания «Норильский никель» сообщила о намерении увеличить производство платиноидов на 25% в течение следующих 5 лет в связи с запуском двух новых проектов –ТОФ-3 и Южный кластер. Помимо данных проектов, компания совместно с компанией «Русская платина» рассматривают реализацию проекта «Арктик палладий», который может занять первое место в мире по предложению платиноидов.

По данным Metal Focus, экспорт палладия из России в январе-августе 2018 г. вырос на 4% к аналогичному периоду 2017 г. до 1,8 млн унций. Компания «Норильский никель» ожидает дефицит на рынке палладия в мире по итогам 2018 г. на уровне 1 млн унций, а в 2019 г. – на уровне 1,5 млн унций. В конце 2018 г. уровень запасов в палладиевом фонде компании составит 200 тыс. унций.