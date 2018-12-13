Вторая оценка ВВП за 3 кв. 2018 г. от Росстата оказалась более оптимистичной (1,5% г./г.), чем опубликованная им ранее цифра (1,3% г./г.). Впрочем, в структуре роста практически не произошло заметных изменений, не считая падения вклада сельского хозяйства (-0,3 п.п. в 3 кв. против 0 п.п. во 2 кв. 2018 г.), что полностью соответствовало динамике оперативных данных в этом секторе.

В настоящее время с учетом пересмотренных данных увеличение ВВП с начала года составило 1,6% г./г., а новые оперативные данные по компонентам ВВП доступны лишь за октябрь (ноябрьская статистика в полном объеме будет опубликована лишь 28 декабря). Согласно оценке Минэкономразвития, ВВП за октябрь взмыл вверх в основном из-за сельского хозяйства, которое после просадки в 3 кв. сменило «минус» на «плюс» (из-за эффекта смещенной сезонности прошлого года). По нашим оценкам, в 4 кв. его рост ускорится (~9% г./г.), обеспечивая заметный вклад в ВВП (~0,6 п.п.).

Впрочем, в остальных отраслях мы ожидаем умеренно негативную динамику (в первую очередь, в сегменте оптовой и розничной торговли, транспортном секторе). Остаются вопросы относительно того, насколько устойчиво ускорение промышленности до 3,7% г./г. в октябре (не исключен ее возврат к обычным темпам в 2-2,5% г./г.). В итоге до конца года мы не склонны ожидать заметного ускорения ВВП. Однако даже если он вновь достигнет максимальных за этот год темпов (1,9% г./г.), общий результат за год все равно останется достаточно слабым (1,7% г./г.).

В 4 кв. мы прогнозируем рост экономики на 1,6-1,7% г./г., что выведет годовую цифру к 1,6% г./г. (что очень близко к нашему прогнозу).