В среду поздно вечером в Великобритании прошло голосование по вотуму доверия премьер-министру Великобритании. В результате, Терезе Мэй удалось сохранить свой пост, а перевес составил 83 голоса. Теперь её рейтинг немного подрос и, возможно, ей удастся протащить через парламент сделку по выходу из ЕС в мягком варианте. Что касается инвестиционных настроений, особенно на западных площадках, то никакой радости никто не испытывает, а фондовые индексы в Европе с открытия плавно сползли на отрицательную территорию. Лишь половина инвесторов сейчас верит в возможность “мягкого Брекзита”, поэтому точку в этой мыльной опере пока ставить рано.

Несмотря на ряд позитивных новостей в последние дни, мировые рынки так и не смогли показать хоть какой-то существенный отскок от минимальных значений за год. Лишь скромный прирост на 2% и не более, в Америке, в Европе и в Азии. Главная проблема для рынков акций никуда не делать — отсутствие и сжатие ликвидности, и дальше будет ещё хуже. Уже сегодня в рамках очередного заседания ЕЦБ объявит об окончательной остановке печатного станка, и вряд ли что-то предложит взамен. Рано или поздно главе ЕЦБ Марио Драги придётся предоставить банкам ликвидность через сверхдешёвые и безлимитные кредиты, и пока эта программа не будет запущена, европейские площадки продолжат находиться под давлением. Ситуация в европейской экономике продолжает только ухудшаться, и как мы видим, за 4 года интенсивной работы печатного станка ЕЦБ не смог ничего толком добиться. Он всего лишь купил время. Сейчас ЕС уже стоит одной ногой в рецессии, при этом стимулы регулятор вынужден свернуть.

Самый же главный риск для фондовых рынков в том, что уже с начала следующего года хочет начать ужесточение монетарной политики и Банк Японии, а он сейчас последний в мире поставщик новой ликвидности, при том, что ФРС каждый месяц забирает с рынка по 60 млрд. долларов. С начала текущего года новых денег в системе не прибавилось. Что же будет, если процесс сжатия ликвидности станет набирать обороты? Ответ очевиден.

Сводный индекс азиатского региона прибавил в среду почти 1%, но там тоже у инвесторов не было никакой эйфории. Фьючерсы на Америку пока показывают нейтральную динамику.

Российский фондовый рынок всю первую половину дня демонстрирует абсолютно нейтральную динамику. Рублёвый индекс Московской Биржи пока теряет 0.05%, и оставаясь на уровне 2375 пунктов, а валютный РТС снижается на 0.15%, тестируя поддержку 1125 пунктов.

СЫРЬЕ И ВАЛЮТЫ

Цены на нефть вновь перешли к снижению, несмотря на последнее сокращение добычи и запасов в США. Котировки марки Brent теряют почти 1.5%, опускаясь ниже 60$ за баррель, WTI подобралась к отметке 50.5$ за баррель, потери 1.2%. Индекс промышленных металлов снижается на 0.5%, драгоценные металлы теряют 0.3%. Цена тройской унции золота держится вблизи отметки 1245$.

Российская валюта в паре с долларом уже четвёртую неделю подряд продолжает торговаться в узком диапазоне 66-67 рублей за американца, и пока нет существенных предпосылок для сильного движения в ту или иную сторону. Сегодня вновь рубль укрепляется на 0.6%, приближаясь к нижней границе диапазона. Ситуация на российском рынке ОФЗ остаётся стабильной, но геополитические риски в любой день всё могут изменить. На глобальном валютном рынке серьёзных изменений нет.

ПРОГНОЗЫ

До конца дня сохранится слабо негативный настрой инвесторов на финансовых рынках. Долю российских акций в портфелях лучше не увеличивать.