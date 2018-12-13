Уже третий день подряд фьючерсы на ведущие фондовые индексы США показывают смешанную динамику перед открытием торговой сессии. Исходя из опыта этой недели, в течение торгов верх могут брать то быки, то медведи, а индексы могут закрыться разнонаправленно. Рынкам не удаётся устойчиво закрепиться на тех уровнях, которые они достигают в течение сессии.

Вчера Доу Джонс вырос на 0,64%, Nasdaq – на 0,95%, а индекс широкого рынка S&P 500 показал рост 0,54%. Волатильность незначительно снизилась до 21,06. «Индекс страха» VIX в период коррекции находится в коридоре 16-25, тогда как в спокойное время летом этого года нормальные значения были в пределах от 11 до 15.

О полноценном предновогоднем ралли, когда акции растут, а инвесторы стремятся обеспечить себе хорошее настроение под занавес уходящего года, говорить не приходится. То, что показывает рынок последние пару дней и, вероятно, сможет показать до конца недели, – всего лишь отскок от линии поддержки. Котировки всё там же – в замкнутом пространстве бокового тренда, а текущего новостного фона не хватает, чтобы вырваться из него и начать расти дальше.

Об ограниченном потенциале роста говорит и тот факт, что доходности государственных облигаций перешли к снижению, отражая бегство от риска, то есть из акций. За последние три месяца, большая часть которых пришлась на коррекцию рынка, из секторов S&P 500 самую высокую доходность (4,18%) показали бумаги коммунальных предприятий. Хуже всех – энергетические компании (-14,23%), по которым бьёт дешевеющая нефть. В числе отстающих – промышленные концерны (-12,82%), страдающие из-за постоянных неурядиц с Китаем, а также финансовые компании (-12,26%), падающие заодно с банками на фоне уплощающейся кривой доходности, местами переходящей в инверсию.

В макроэкономической статистике данные разнонаправленные: ситуация на рынке труда перестаёт улучшаться, а данные по инфляции не всегда могут соответствовать ожиданиям инвесторов. Число новых заявок на пособие по безработице оказалось существенно меньше, чем прогнозировалось. На этом фоне можно ожидать укрепления американской валюты: индекс доллара DXY в последнее время колеблется около уровня 97,0 и не может найти силы продолжить рост. С другой стороны, сильный рынок труда – это ещё один аргумент в пользу поднятия ставки ФРС на следующей неделе.

Сегодня после закрытия рынка инвесторы ждут квартальных отчётов двух крупных компаний: разработчика программного обеспечения Adobe и ритейлера Costco. От Adobe можно ожидать хорошую отчётность, так как бизнес компании достаточно стабильный, и последние четыре квартала IT-гигант успешно превосходил консенсус-прогноз аналитиков по чистой прибыли на акцию. А вот Costco находится под влиянием негативной реакции рынка на отчётности своих основных конкурентов: Walmart и Target. Вопрос состоит в том, сможет ли ритейлер стать белой вороной среди своих соперников.