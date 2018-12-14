Профицит бюджета в ноябре умеренно снизился. По данным Министерства финансов РФ, в ноябре 2018 г. профицит федерального бюджета составил 312 млрд руб., или 3,5% ВВП. При этом оценка бюджетного профицита за октябрь повышена до 466 млрд руб. (5,1% ВВП) с 406 млрд руб. (4,4% ВВП), о которых сообщалось ранее. По состоянию на 1 декабря объем Фонда национального благосостояния был равен 4,57 трлн руб. против 3,75 трлн руб. на 1 января. Основными источниками увеличения средств фонда в январе–октябре стали зачисление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за 2017 г. и курсовая переоценка.

Доля нефтегазовых доходов резко увеличилась. Доходы федерального бюджета в ноябре 2018 г. составили 1,65 трлн руб., или 8,7% годового плана, а расходы – 1,34 трлн руб., или 8% от запланированной на год суммы. По итогам января–ноября план по доходам бюджета выполнен на 92,1%, а по расходам – на 83,7%. Доля нефтегазовых доходов бюджета в ноябре выросла до 58% с 50,6% в октябре, а доля ненефтегазовых – сократилась до 42% с 49,4% месяцем ранее. При этом в январе–ноябре 2018 г. наиболее высокими темпами повышались расходы на здравоохранение (плюс 26,8% год к году), межбюджетные трансферты (плюс 23,6%), обслуживание государственного долга (плюс 13,8%) и образование (плюс 13,6%). Расходы на общегосударственные вопросы, а также национальную безопасность и правоохранительную деятельность росли умеренно (плюс 4% и плюс 2,8% соответственно). Расходы на национальную экономику уменьшились на 1,4% год к году, а на социальную политику – упали на 8,4%.

Снижение рублевых цен на нефть не представляет значительной угрозы для баланса бюджета. В ноябре темпы роста нефтегазовых доходов бюджета составили 68,4% год к году, в то время как ненефтегазовые поступления увеличились на 23,1%. Таким образом, несмотря на значительное снижение рублевых цен на нефть (в ноябре средняя цена сорта Brent составила 4 390 руб./барр. по сравнению с 5 310 руб./барр. месяцем ранее), бюджет продолжил получать поддержку за счет благоприятной внешней конъюнктуры и относительной слабости российской валюты. Мы ожидаем, что в следующем году средний курс доллара вырастет до 70,8 руб./долл. (по сравнению с 62,7 руб./долл. в 2018 г.), в то время как средняя цена нефти Brent увеличится до 69 долл./барр. с текущего уровня в районе 60–61 долл./барр. в результате достигнутых договоренностей о сокращении добычи странами ОПЕК+. Соответственно, по нашим расчетам, в 2019 г. бюджетные доходы вырастут до 20,71 трлн руб., а профицит федерального бюджета составит 2,4% ВВП. В дальнейшем, если правительство будет придерживаться своих текущих планов по расходам, профицит бюджета увеличится до 2,9% ВВП в 2020 г., а в 2021 г. достигнет 3,3% ВВП.