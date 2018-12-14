ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,75% годовых. Данное решение совпало с нашим прогнозом. Регулятор видит риски роста инфляции, которая, возможно, уже к концу года достигнет таргета в 4%. Действие проинфляционных факторов, таких, как повышение НДС, очевидно, требует ужесточения монетарной политики. В противном случае, дешевые рубли станут приманкой для спекулянтов: можно будет зарабатывать на обесценении рубля. Т.е., занимая в рублях и размещая привлеченные средства в валюте, можно получить прибыль при обесценении рубля. ФРС, вероятнее всего, повысит ставку на следующей неделе, значит, схема такого керри-трейда может стать популярной.

А каково влияние на курс крупного спекулятивного капитала мы хорошо видели в конце лета – начале осени, когда рубль обесценился на 12% за короткий срок из-за сокращения позиций нерезидентов в ОФЗ. Огромный, в $110 млрд, профицит торгового баланса не помог сдержать натиск. Длительное обесценение рубля, как правило, самоподерживающийся процесс, поскольку растущие инфляционные ожидания только подхлестывают аппетит спекулянтов, а постоянное ослабление рубля способствует сохранению высоких инфляционных ожиданий. Поэтому у ЦБ, на мой взгляд, не было другого выхода, кроме повышения ставки.

Влияния ужесточения политики на реальный сектор, на мой взгляд, минимально. Поднимутся ставки по ипотеке на 0,5-0,75 п.п., по прочим потребительским кредитам, ставки, скорее всего, не изменятся. Для предприятий стоимость займов вырастет вслед за повышением доходности ОФЗ, примерно на 0,25-0,5 п.п. Но в январе, несмотря на повышение цен, мы, скорее всего, не увидим снижения деловой активности, за счет накопленных запасов и опасений дальнейшего роста цен в потребительском секторе возможен даже рост продаж на 1-2%.

Влияние решения подъема ставки на курс USD/RUB позитивное, по крайней мере, теперь шансы на ослабление российской валюты к доллару выше отметки 68, на мой взгляд, минимальны, если не последует внешних шоков.