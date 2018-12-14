На следующей неделе спекулянтов ждет изобилие инвестиционных идей. Новостных поводов будет достаточно, чтобы озолотиться, либо потерять все свои деньги.

В понедельник, 17 декабря, Евросоюз опубликует данные по инфляции. Традиционно этот показатель влияет на динамику евро, так как является одним из ключевых параметров, который формирует направление монетарной политики ЕЦБ. С большой долей вероятности по итогам ноября в годовом выражении показатель останется на уровне 2%, что будет сигнализировать о дальнейшем ужесточении планов ЕЦБ. Евро может отреагировать ростом на публикацию.

Во вторник, 18 декабря, индекс делового климата представит Германия. Данные по количеству выданных разрешений на строительство опубликуют США. Согласно прогнозам, ситуация в строительном секторе в ноябре улучшится, таким образом доллар не даст евро уйти далеко наверх. В случае позитивных данных долларовые «быки» постараются отыграть свои позиции.

В среду, 19 декабря, блок данных по инфляции обнародует Великобритания. По итогам ноября инфляция в стране в годовом выражении, вероятно, вырастет с 2,4% до 2,5%. С одной стороны, рост для Великобритании является позитивной новостью, поэтому реакция фунта может быть положительной. С другой стороны, данное ускорение продиктовано ослаблением фунта на фоне Brexit, то есть к производственной инфляции это не имеет никакого отношения, а значит фунт может вернуться к снижению. Тем более что Тереза Мэй остается премьер-министром Великобритании и продолжит процесс выхода страны из Евросоюза.

Во второй половине дня ФРС США объявит решение по процентной ставке. С большой долей вероятности ставка вырастет с 2,25% до 2,5%. Таким образом регулятор полностью выполнит свое обещание, данное в начале года, повысить ставку четырежды до конца года. Наиболее интересными станут заявления представителей FOMC, а именно их планы на будущее. Рынку важно понимать, в каком темпе регулятор будет поднимать ставку в следующем году. С большой долей вероятности, несмотря на прогнозируемость решения ФРС, доллар укрепится в паре с евро до уровня 1,1280.

Четверг, 20 декабря, снова день британского фунта. Банк Англии объявит решение по процентной ставке, которая с большой долей вероятности останется на уровне 0,75%, следующее повышение регулятор планирует не раньше весны. Если от банка не ждут сюрпризов, то статистика по розничным продажам может удивить своим улучшением. Хотя позитивная статистика вряд ли кардинально повлияет на общую динамику фунта.

Ну и в пятницу, 21 декабря, сразу три державы опубликуют данные по темпам роста ВВП: за третий квартал – Великобритания и США, за октябрь 2018 года – Канада. Канада может показать рост против снижения в сентябре, что может поддержать канадский доллар в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе пара доллар/канадец останется в диапазоне 1,33-1,35. Темной лошадкой остается Великобритания, итоговая оценка экономического роста может быть изменена.

Что касается рублевых пар, то в начале недели торги пройдут достаточно стабильно. По оценкам Альпари, пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 65,8-66,8 руб., пара евро/рубль – в границах 74,8-75,8 руб. Во второй половине недели волатильность может возрасти в связи с повышением ставки в США. Если доллар отреагирует ростом., торги по паре доллар/рубль могут сместиться в диапазон 66,5-67,5 руб., а по паре евро/рубль — в район 75,5-76,5 руб.