Перемена ожиданий по ставке ФРС и охлаждение экономики Китая, а также новые условия сделки с США, уменьшили S&P 500 на 1,3% в неделю — до 2599,95 и Dow 30 на 1,2% — до 24100,51.

Биржа под влиянием сигнала о паузе в ужесточении ДКП. Базовый сценарий теперь не три повышения, а одно, на ближайшем заседании в среду, с вероятностью 77,5%. Шансы на ещё одно в июне 2019-го только 46% на 54%.

Негативны сигналы о готовности к временной приостановке работы федеральной власти 21 декабря и об ограниченности договорённостей с Китаем 90-дневным сроком.

Сектор услуг транспортировки грузов не в восторге от перемещения в эпицентр давления на онлайн-торговлю.

Colgate-Palmolive вырос на фоне падения здравоохранения после сообщения о многолетней осведомлённости Johnson & Johnson о наличии асбеста в присыпках.

Перемирие с КНР давит на сектора дженериков и розничной торговли товарами для внешнего вида.

На прошлой неделе биржа отметила завершение покупок активов ЕЦБ. На этой неделе решение ФРС, статистика по спросу на жильё и капитальные товары, по ВВП и цене расходов на личное потребление.

Следующий год будет годом «десятирогов» — компаний с капитализацией свыше $10 млрд. Планируется прямой листинг AirBnB и Slack, начиная с января можно ждать размещений Uber и Lyft.