Динамика на российском финансовом рынке по итогам половины декабря оказалась весьма сдержанной (могло быть куда хуже). Индекс РТС с начала года потерял всего 3,29%, а индекс МосБиржи нарисовал рост в 12,13% благодаря обесценению рубля.

Динамика по секторам также выглядит весьма «оптимистично». С начала года растет только индекс нефти и газа (ок. 17%), в то время как остальные отраслевые индексы потеряли от 8-ми до 33-х процентов.

В недавнем выступлении премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил, что деньги для народа нашли у народа. Повышение НДС, пенсионного возраста и прочие меры в помощь.

В таких условиях мегарегулятор стал опасаться не только внешних, но и внутренних факторов и решил действовать на упреждение, повысив ключевую ставку до 7,75%, добавив, что если не поможет, то перейдет к значительному и продолжительному ужесточению денежно-кредитной политики. К слову, к концу 1-го квартала следующего года инфляция, по мнению Банка России, может достигнуть 6%. При этом обращается внимание на некоторые тенденции. В частности, ожидается, что чистый вывоз капитала во 2-м полугодии увеличится с $13 млрд до $54 млрд, а валютная выручка сырьевых экспортеров почему-то не возвращается. На этом фоне новость о сокращении присутствия Morgan Stanley в России не требует комментариев.

Вторым важным решением ЦБ РФ стало анонсирование возобновления с 15 января регулярных покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также намерение возобновить отложенные покупки. Вот так, видимо, должен выглядеть процесс дедоларизации по-русски: одни не возвращают валютную выручку в страну, а другие скупают остатки на внутреннем рынке.

В таких условиях портфельные инвестиции становятся слишком рискованными и возможны лишь краткосрочные спекулятивные игры как на фондовом, так и валютном рынках. Ближайшим спекулятивным драйвером ожидает стать ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина (состоится 20 декабря). В этом смысле вслед за неожиданным повышением ключевой ставки под занавес уходящего года может случиться неожиданное новогоднее ралли. В качестве претендентов на Dead cat bounce можно отметить акции Магнита, РусГидро и ВТБ.