Пятничное повышение ставки было полностью учтено в ставках денежного рынка, поэтому их реакция была довольно спокойной. Ставки процентных и кросс-валютных свопов повысились на 2–4 бп, ставки NDF прибавили в среднем 3–5 бп. В частности, 3-месячная ставка NDF закрылась на отметке 6,68% (+3 бп). Стоит отметить, что в настоящий момент она торгуется с довольно узким спредом к ставке однодневного валютного свопа, который еще до пятничного повышения ключевой ставки составлял —60 бп, что близко к минимумам этого года. На наш взгляд, привлекательный уровень carry делает покупку 3-месячной ставки NDF достаточно интересной – тем более что дальнейшее повышение ключевой ставки в ближайшие три месяца не исключено. Кроме того, учитывая традиционное увеличение профицита счета текущих операций в первом квартале, возобновление операций ЦБ по покупке валюты на открытом рынке вряд ли приведет к резкому сокращению валютной ликвидности в ближайшей перспективе. Также следует отметить, что ввиду заметно меньшего присутствия иностранных инвесторов на российском рынке в этом году сезонное сокращение глобальной долларовой ликвидности наверняка окажет меньшее давление на уровень процентных ставок в России. Помимо этого, благодаря временному изменению механизма бюджетного правила валютная ликвидная позиция российских банков в последние месяцы улучшилась. При этом объем погашений еврооблигаций в 1к19 выглядит довольно умеренно: около 1,2 млрд долл.

Ситуация с рублевой ликвидностью в пятницу существенно не изменилась. Ее «подушка» в целом по системе остается относительно небольшой, что заставляет банки задействовать инструменты рефинансирования, предлагаемые регуляторами. В частности, в пятницу они вновь полностью рефинансировали свои обязательства по однодневному репо с Казначейством, а также на 41 млрд руб. (до 442 млрд руб.) увеличили долг перед ЦБ РФ. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа по итогам сессии составила 7,53% (+9 бп), ставки однодневного репо под залог ОФЗ торговались в диапазоне ±5 бп.