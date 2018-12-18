Цены нефти в понедельник нырнули вниз и оказались ниже недавних минимальных отметок. Выросла угроза захода нефтяных цен на новое снижение. Тем более, что очень скверно себя чувствуют глобальные фондовые рынки. К завтрашнему заседанию ФРС рынки подходят на грани полноценной паники. Так что у ФРС стоит непростая задача продемонстрировать свою уверенность и одновременно дать понять рынкам, что цикл повышения ставок подходит к завершению.

Если все же срыв вниз произойдет, то такое движение полностью изменит карту рынка. Для нас в первую очередь важна угроза снижения нефтяных цен. Не стоит напоминать, что нефть — это наше все. Налоговые поступления на добычу, переработку и особенно на экспортные поставки нефти в значительной мере определяют наполнение доходной части бюджета России. Поэтому цена нефти так важна не только непосредственно для нефтяных компаний, но и для балансировки государственных финансов.

Предыдущее сильное снижение цен нефти в 2014 году запустило и стало основной причиной сильной девальвации рубля. А далее волны роста цены нефти и новые снижения в 2014-2017 годах происходили почти ровно в противофазе с колебаниями доллара против рубля. Любое новое снижение цен нефти наш фондовый рынок воспринимал как новую угрозу, а рост цен нефти как надежду на спасение. Особенно хорошо это проявлялось в динамике рубля относительно доллара, который нырял вниз вслед за нефтью и отскакивал вверх вместе с ростом цены. Корреляция между ценой нефти и динамикой рубля была почти стопроцентной.

Начиная с 2017 года ситуация начала изменяться и рубль стал постепенно отсоединяться от динамики нефтяной цены. И в 2018 году динамика рубля уже почти не следовала за последними колебаниями цен нефти. Частично это было связано с накопленным запасом девальвации, а далее с новыми сильными раздражителями в виде принятых и еще ожидаемых санкций. В результате в 2018 году даже наблюдалось небольшое ослабление рубля при одновременном росте цен нефти.

Смена разных периодов хорошо прослеживается в динамике рублевых цен нефти. В период сильной отрицательной корреляции пар нефть-доллар и доллар-рубль (2014-2017 годов) снижения цен нефти приводили к ослаблению рубля. В результате рублевая цена одного барреля совершала лишь относительно небольшие колебания вокруг отметки 3000 рублей за баррель. В 2018 году рублевая цена нефти показала сильный рост до уровней в 5700 рублей и последующее резкое снижение ниже 4000 рублей за баррель.

Коэффициент корреляции "К", рассчитанный на периоде в один год, имеет совершенно разные значения в различные периоды. С 2014 года по начало 2017 года наблюдалась очень сильная ("К" близко к минус 1) «анти корреляция» пар нефть-доллар и доллар-рубль. Это был период сильной зависимости рубля от цен нефти. В 2017 году ситуация начала изменяться, а в 2018 году коэффициент "К" даже перешел на положительную территорию. Рост цен нефти сопровождался небольшим ослаблением рубля, в основном связанным с волнами новых санкций.

Можно было предположить, что сильное изменение корреляции динамики нефти и рубля в принципе могли быть связаны с динамикой индекса доллара, который сам претерпевал заметные колебания. Однако это не так.

Во-первых, эти колебания индекса доллара имели амплитуду, не сопоставимую и с колебаниями цен нефти, и с динамикой рубля относительно доллара. Но, самое главное, что рассмотренные выше закономерности наблюдаются и для евро, которое, по понятным причинам, колебалось с фазой противоположной колебаниям индекса доллара.

Перед заседанием ФРС цены нефти стоят на мощнейшей развилке. Опция среднесрочного роста цены по-прежнему остается открытой с ближайшими целями в 62,5 долларов за баррель, а при преодолении — даже в сторону 71-72 доллара за баррель. Если же цена все же скользнет вниз, то скорее, подобные цели нужно будет ставить не ценам нефти, а динамике доллара в рублях. При возможном провале цен нефти на рынок вновь может вернуться знакомая по 14-16 годам анти корреляция пар нефть-доллар и доллар-рубль. Так что наш рынок тоже стоит в зоне бифуркации и итоги заседания ФРС могут поменять характер важных для нас рыночных движений.