Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как умеренно негативный. Американские индексы в ходе вчерашних торгов потеряли более 2.5%, при этом, как и днем ранее, ярко выраженного повода для этого не было. Предстоящее заседание ФРС и его итоги, с которыми связывают падение, прогнозировались давно. Критика действий регулятора со стороны Трампа новостью также не является. Инвесторы, оценивая комплекс факторов, просто не видят сейчас поводов для оптимизма. Рынок и так находится на довольно высоких значениях, а для их удержания необходима уверенность в дальнейших перспективах, которые пока под вопросом.

Новые проблемы появились, пожалуй, только у Goldman Sachs. Власти Малайзии выдвинули иск на $2.7 млрд и начали уголовное расследование по делу о недобросовестной продаже облигаций. Акции банков и так весьма уязвимы, поэтому потенциал дальнейшего снижения еще не исчерпан.

Не лучшим образом обстоят дела и на сырьевых площадках. По прогнозам Минэнерго США, в январе добыча сланцевой нефти продолжит расти, достигнув 8.2 млн баррелей в сутки. Увеличилось на 3.3% число незавершенных скважин, которые могут довольно быстро начать работу. Учитывая, что соглашение ОПЕК+ участников рынка не удовлетворило, котировки Brent вчера снизились на 2.57%, но имеют перспективы для дальнейшего снижения.

Внешнее давление на Россию к концу года усиливается. США не исключают введение дополнительных санкций из-за инцидента в Керченском проливе. Спецпредставитель по Украине Курт Волкер сообщил, что новые ограничения могут быть введены в течение 1-2 месяцев. Кроме того, американское присутствие в Черном море может быть увеличено. Дело о вмешательстве в выборы также обрастает новыми подробностями и обвинениями, что неизбежно приведет к ослаблению российской валюты и продажам ОФЗ.

Рейтинговое агентство Fitch представило ряд важных оценок. Эксперты ухудшат прогноз по кредитному рейтингу России в случае, если будут введены ограничения в отношении госдолга. Вероятность этого в 2019 году сохраняется. Прогноз Fitch по Турции и сейчас является негативным, а Brexit без сделки приведет к снижению рейтинга Великобритании. То есть глобальные риски остаются на высоком уровне, поэтому покупка золота все еще остается привлекательным вариантом. Акции «Северстали» возобновили рост после дивидендной отсечки и локально могут быть интересны для покупок, но долгосрочные перспективы сектора под вопросом из-за инициативы Белоусова по изъятию доходов компаний.