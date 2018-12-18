Биржи Nyse и Nasdaq упали на 2,1% по основным индексам и обновили минимум 14 месяцев по S&P 500, теперь это 2530,54.

По итогам торгов в понедельник S&P 500 уменьшился до 2545,94, Dow 30 — до 23592,98 на прогнозах спада экономики и ухудшении показателей Китая. Доходность 10-леток трежерис провалилась к уровню 2,85%, к ней карабкается YTM 3-месячных векселей 2,39%. Пара евро/доллар срезалась до 1,1344.

От угрозы временного прекращения деятельности федерального правительства с 21 декабря в понедельник подешевели бумаги закредитованных производителей промтоваров на 1,7% и услуг связи на 1,9%.

Котировки цикличных секторов в пике после комментариев Джеффри Гундлаха по ожиданиям спада экономики. Курсы акций снизились в сферах технологий на 2,2% и дискреционного потребления — на 2,8%, ЖКУ — на 3,3% и недвижимости — на 3,7%.

В полном соответствии со страхами рецессии падение отрасли товаров первой необходимости ограничилось 2,3%. Тем не менее из некоторых бумаг, например, из Procter & Gamble, уходила премия за временные преимущества.

Угроза рецессии уменьшила котировку нефти марки Brent до $58,5 за баррель и ограничила рост инфляционных ожиданий и цены золота ($1246). В силу этого цены бумаг ТЭК снизились на 1,9%, отрасли сырья и материалов — на 1,9%.

Федеральный судья признал неконституционным закон о доступном здравоохранении. Вследствие этого медицинский сектор упал на 2,1%. Власти уже попросили судью разъяснить, что он имел в виду.

Если Obamacare останется под запретом, это потому что он заставлял покупать страховку. Подобным же образом Goldman Sachs обвиняют в том, что он заставлял покупать ценные бумаги из Малайзии, дезинформируя клиентов в проспектах. Помимо этого господин Гундлах вчера заставил инвесторов цикличных компании, включая American Express, поверить в охлаждение американской экономики. По этим трём причинам сегмент финансов снизился на 1%.

КНР отметила 40-летнюю годовщину реформы социализма торжественной речью: «Никто не может диктовать китайскому народу то, что следует и чего не следует делать». Пекин обещал не менять то, чего нельзя изменить, и подтвердил приверженность инновациям изнутри. Это принудило многих поверить в сохранение открытых вопросов на повестке переговоров по интеллектуальной собственности.

США создают иллюзию борьбы с убытками фермеров из-за торговой войны с Китаем и готовятся выделить им второй транш помощи на ещё $12 млрд. Это делает из фермеров заложников борьбы за деньги на стену с Мексикой по мере приближения 21 декабря.

В сфере макроэкономики в среду от ФРС ждут повышения ставки. Сегодня данные по разрешениям на строительство в США, прогноз 1,26-1,27 млн домов в год, и по закладкам новых домов, консенсус 1,23 млн в год. Вчера данные по жилищному рынку разочаровали.

Конечно, показатели мировой экономики в последнее время не блещут. Но надо отметить, что ажиотаж вокруг инверсии пока преждевременный. Мы верим в возможность восстановления мировых бирж после падения, искусственно навязанного Соединёнными Штатами и Китаем.