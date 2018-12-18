Спрос на рублевую ликвидность вчера начал снижаться. Средний накопленный баланс средств на корсчетах банков в ЦБ увеличился до 2,61 трлн руб., что представляет достаточно комфортный уровень ликвидности для текущего этапа периода усреднения. Срок уплаты налогов наступает только на следующей неделе, при этом еще 1,4 трлн руб. у банков размещено на недельных депозитах в Банке России. Как следствие, спрос на операции репо с Федеральным казначейством вчера заметно ослаб – свои обязательства по однодневному инструменту банки сократили почти до нуля.

Существенного давления на ставки овернайт в понедельник не наблюдалось. Стоимость однодневного репо под залог ОФЗ на межбанке выросла на 25 бп вслед за соответствующим повышением ключевой ставки Банка России в минувшую пятницу. Изменение ставки однодневного валютного свопа носило гораздо менее выраженный характер: ее средневзвешенное значение повысилось до 7,63% (+9 бп), в то время как закрытие произошло на отметке 7,41% (-5 бп относительно предыдущего дня).

В отсутствие поддержки со стороны курса рубля кросс-валютные ставки выросли в среднем на 4–6 бп. Наиболее заметное движение произошло на ближнем отрезке кривой NDF: месячная ставка повысилась на 17 бп, а 3-месячная – на 10 бп, до 6,71% и 6,78% соответственно. В результате спред между 3-месячной ставкой NDF и ставкой однодневного валютного свопа остался вблизи минимальных значений текущего года, в связи с чем, на наш взгляд, сейчас было бы интересно платить 3-месячную NDF и получать ставку овернайт. Трехмесячная ставка MosPrime вчера поднялась до 8,58% (+8 бп), подстегнув повышение ставок процентных свопов на 5–7 бп по всей длине кривой.