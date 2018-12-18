Федеральная резервная система США уже завтра окажется между Сциллой и Харибдой, между двумя одинаково сложными и местами даже опасными вариантами решения. Во вторник начинается декабрьское заседание, рыночные ожидания, согласно фьючерсам, предполагают повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Что будет дальше — большой вопрос.

Сегодня рынок обсуждает твит президента США Дональда Трампа, который считает смешным повышение процентной ставки в условиях дорогого доллара и «взрывающегося» мира, а также Парижа «в огне». Twitter – любимый вид связи Трампа с инвестиционным миром, сообщения американского президента обычно короткие, едкие и предельно саркастичные, истолковать их двояко почти невозможно. В этот раз Трамп продолжает давить на ФРС и ее руководителя Джерома Пауэлла с тем, чтобы регулятор взял паузу в череде повышений процентной ставки. Теперь к нему присоединяются и другие: например, Стенли Дракенмиллер, известный финансист и миллиардер, и Кевин Уорш, экс-управляющий ФРС. В публикации в WSJ говорится, что ранее ужесточение монетарной политики ФРС компенсировалось мягкой денежно-кредитной политикой (ДКП) в других частях света, но теперь этот фактор больше не работает. Финансисты уверены, что Федрезерву нужно взять паузу и прекратить абсорбировать рыночную ликвидность. В противном случае это негативно отразится на темпах экономического роста США.

Дракенмиллер и Уорш указывают, что ФРС должна подумать о правильности своего фискального курса и перестать уделять столько времени общению с рынками капитала. Трамп всего лишь озвучивает эти мнения и привлекает к вопросу максимум рыночного внимания.

Скорее всего, ФРС и Джером Пауэлл в этот раз поднимут ставку, как и анонсировали, но комментарии относительно будущих шагов окажутся очень осторожными и неконкретными. Вероятно, ФРС возьмет паузу в череде повышений ставки длиной два-три месяца, хотя в данном случае это не спасет регулятора от вербальных атак Трампа. Для доллара даже призрачные намеки на готовность ФРС подождать с повышением ставки станут основанием для снижения.