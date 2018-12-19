Индекс Dow 30 во вторник увеличился на +0,35% — до 23675,64, S&P 500 — на +0,01%, до 2546,16.

Сегодня в центре внимания решение ФРС, ожидается повышение на 25 базисных пунктов и снижение прогноза по ставке на 2019-й. Утром это уменьшало доходность трежерис до 2,81% и толкало золото вверх к $1250. При этом цена нефти Brent росла до $56,8 за баррель, вопреки данным о росте запасов в США на 3,45 млн баррелей и бензина на 1,8 млн баррелей. На рост S&P и Brent работает признание США и Китаем подготовки переговоров, которые состоятся в январе по более широкому кругу вопросов. Главный из них еще недавно виделся в том, насколько Америка дорожит перемирием?

Охлаждение экономики КНР убедило биржу в том, что США и Пекин могут придавать существенное значение нынешним договорённостям. Выкупы акций внушили оптимизм по лидерам падения начала недели. В результате выросли курсы дискреционного потребления и недвижимости, услуг связи и промтоваров, сырья и материалов. В то же время финансовый сектор и ЖКУ тяготятся возможной переменой прогнозов ФРС.

Сегмент товаров первой необходимости под давлением уменьшения страха рецессии. На бумаги ТЭК давило падение цены базового актива. Здравоохранение выпало из фавора после решения суда об антиконституционном характере Obamacare.

О том, что устойчивым бизнес-моделям хватит денег в кризис, во вторник напомнили корпорации, чья репутация пострадала из-за дефектов. JNJ подтвердила прогноз по прибыли и заявила о выкупе акций на $5 млрд. Boeing расширил свой выкуп на $2 млрд и дивиденды на 20%.

В центр внимания шортистов вернулись табачники Philip Morris (PM) и Altria (MO), после выступления главврача США против привыкания детей и подростков к электронным сигаретам.

Распри в корпоративном мире продолжаются. Qualcomm комментирует, что Apple нарушила запрет суда КНР на продажу части моделей iPhone, когда выпустила обновление ПО для устранения нарушения копирайта. T-Mobile и Sprint заручились поддержкой всех кого надо для сделки слияния, портя перспективы остального сектора. Вокруг наследования CBS (CBS) и Viacom (VIAB) разворачивается эпопея после того, как основному акционеру назначили опекуна из-за сложностей с речью.

На опасениях охлаждения мировой торговли FedEx во вторник снизила прогноз по прибыли всего через 3 месяца после повышения. Если США и дальше не будут придавать значения перемирию с Китаем, господдержка бизнеса перестанет быть аргументом «за» известные бумаги, и получится, что Штаты сами организуют следующий кризис.

Возможно, этого бы хотелось части элиты США. В предыдущем году число долларовых миллиардеров в мире увеличилось на 199 человек до внушительной цифры 2158 по данным PwC и UBS. Но мировые биржи всё равно восстановятся по мере уменьшения числа поводов их зашортать. Переговоры США и Китая – позитивный фактор, периодами внушающий осторожный оптимизм и дэйтрейдерам, и более консервативным участникам рынка, если только Вашингтон действительно дорожит перемирием.