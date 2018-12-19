Отечественный рынок начинал день с того, что отыграл потери нефти, которые случились в рамках вечерней сессии. Однако иных поводов для движений пока нет. Ключевое событие декабря и, пожалуй, всего 2019 года случится вечером, когда ФРС примет решение по ставке и огласит свои планы на 2019 год. Если американский регулятор возьмёт паузу в повышении ставки, то рискованные активы получат поддержку. Если же планы останутся прежними, то падение на рынках, в том числе отечественном, продолжится. Если же говорить о положении дел к середине дня, то нефтяники обеспечивали основное давление на рынок. Лучше остальных смотрелись расписки «Ленты» и En+. В ожидании смягчения планов ФРС также дорожали бумаги производителей драгоценных металлов Polymetal и «Полюс». Активность заметно снизилась по сравнению с предыдущим днём.

В первой половине дня рубль пытался укрепляться, достигая в моменте отметки 67,01 за доллар. Однако нефть продолжила дешеветь, чем нарушила планы оптимистов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3795 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,98%, недельная снизилась до 8,02%, а месячная поднялась до 8,30%. В целом подобное положение дел характерно для предновогодних дней, когда более длинные ставки заметно отрываются от коротких. Кроме того, налоговые платежи также создают локальный спрос на рублёвые ресурсы. Однако всё это меркнет перед тем, что аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26223 признан несостоявшимся. То есть на рынке не оказалось достаточного спроса, по предлагаемым доходностям. Последний раз подобное событие произошло 3 октября, когда Минфин не смог разместить 10 млрд ОФЗ-ПД выпуска 25083. Соответственно, новость послужила сигналом для дневного ослабления рубля. Тем не менее всё ещё может поменяться, если американский Федрезерв начнёт смягчать свои планы.

Главной новостью для Европы является то, что Италия смогла договориться с Еврокомиссией по бюджету на 2019 год. На этом фоне доходность по 10-летним бондам Италии упала до 2,80%, что оказалось ниже доходности аналогичных американских казначейских обязательств 2,82%. Из корпоративных новостей можно выделить бумаги GlaxoSmithKline Plc, которые подорожали на 5% на новостях о слиянии подразделений по частному здравоохранению с американской Pfizer Inc. Инфляция в Великобритании замедлилась до 2,3%, что совпало с ожиданиями. В остальном активность в Европе также была ниже обычного, так как инвесторы ждут решения и планов ФРС.

Саудовская Аравия в лице министра энергетики и природных ресурсов Халида Ал-Фалиха заявила об инвестициях в размере $45 млрд в программу солнечной энергетики мощностью на 20 ГВт совместно с SoftBank Group. Меж тем котировки Brent уже проваливались ниже $56 на европейской сессии. Накануне API сообщил, что коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,5 млн баррелей за прошлую неделю. Опрос S&P Global Platts указывал на то, что участники рынка ждали снижение запасов на 3,0 млн баррелей. Соответственно, если Минэнерго США подтвердит цифры API, то это будет поводом для дальнейших распродаж. С другой стороны, смягчение планов ФРС способно повысить аппетиты к риску в мире. Котировки Brent отыграли вниз 50% роста от минимальных значений 2016 года до максимума в октябре 2018 года. Однако линия эта была пробита накануне, когда цена барреля упала ниже $57. Соответственно, вероятность движения в сторону $50 остаётся крайне высокой.

Фьючерсы на американские индексы указывали на возможный рост рынка в пределах 0,9% в начале торгов. Надежды на смягчение планов ФРС создают основу для формирования рождественского короткого ралли. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала до 2,82%, что предполагает лишь два повышения: на текущем заседании и ещё одно в 2019 году. Соответственно, в 22:00 мск наступит момент истины для среднесрочного тренда на американском, да и на глобальном рынке. В случае смягчения позиции, можно ожидать роста аппетитов к риску. От подобной смены планов ФРС выиграет и нефть, и рубль, и российский фондовый рынок.