Формально до основных в этом месяце платежей (25 декабря) еще достаточно много времени, но праздники следующей недели и затухающая перед ними деловая активность могут вызвать рост спроса на ликвидность уже сейчас. Объем платежей на будущей неделе значительный, суммарный платеж по НДС, НДПИ и акцизам может превысить 1 трлн руб., а приходящаяся на 28 декабря выплата по налогу на прибыль – еще около 300 млрд руб. Помимо этого, в начале следующей недели банкам предстоит вернуть Казначейству значительные суммы с депозитов, что также требует дополнительной ликвидности. Все это объясняет, почему уровень ставок на межбанковском рынке остается повышенным. Рост спроса на ликвидность способен сегодня поддержать предложение валюты на внутреннем рынке.

Пик фискальных расходов еще впереди. Традиционно в декабре резко растут расходы бюджета, причем основная сумма поступает в банковскую систему в последние дни года. Ситуация с текущими расходами пока не совсем ясна. В целом за месяц расходы федерального бюджета, как мы ожидаем, существенно превысят 2 трлн руб., но, как обычно, они поступят в банковскую систему в последнюю рабочую неделю месяца. С другой стороны, судя по динамике ликвидности, в начале этой недели уже был зафиксирован всплеск расходов, и это единственное объяснение тому, что платежи в соцфонды 17 декабря практически не сказались на структурном профиците ликвидности. Пока нет уверенности, что поступления по бюджетному каналу способны обеспечить банки ликвидностью к 25 декабря, но должны обеспечить их необходимыми средствами для прохождения периода усреднения, который заканчивается сразу после январских каникул.