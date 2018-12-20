Мегафон представил сегодня, 20 декабря, свои финансовые результаты за 3К и 9М 2018 г. по МСФО

Мегафон отчитался последним среди телекоммуникационных операторов, представив результаты с использованием новых стандартов отчетности МСФО 15 и 16. Мы отмечаем, что после обратного выкупа бумаг летом этого года, ликвидность акций оператора значительно снизилась и он был понижен в уровне листинга на Московской Бирже. Программа GDR на LSE была свернута, а все расписки выкуплены.

Выручка за 3К продемонстрировала уверенный рост и прибавила 4,7% г/г до 88,7 млрд руб. при росте сервисной выручки на 6,3% г/г до 80,6 млрд руб. Абонентская база осталась примерно на уровне прошлого года, снизившись на 0,5% г/г до 75,2 млн. Стабильный прирост потребления данных на мобильных устройствах (DSU + 38,2% г/г) позволил увеличить выручку сервисов мобильной связи на 5,2% г/г даже при негативной динамике в голосовом трафике. На фоне проведения ЧМ 2018 и участия в ряде госпрограмм цифровизации, рост выручки от услуг фиксированной связи составил в 3К 17,3% г/г до 8,3 млрд руб. Мегафон остается единственным оператором «большой тройки», у которого данное направление демонстрирует положительную динамику. Розничные продажи монобрендовой сети снизились на 8,6% г/г в силу продолжающегося сокращения количества салонов.

OIBDA в 3К выросла на 0,9% г/г до 33,7 млрд руб. Без учета позитивного влияния нового стандарта отчётности МСФО 15 рост ограничился 0,6% г/г. Низкий рост OIBDA объясняется увеличением расходов на персонал и рекламу, а также более высокой платой за использование частотного ресурса. Рентабельность OIBDA снизилась c 38,3% до 37,9%. Чистая прибыль уменьшилась на 4,6% г/г, или на 9,7% г/г если не учитывать влияние новых стандартов учета. Падение вызвано в том числе ростом финансовых расходов на фоне значительного прироста долговой нагрузки. Соотношение чистый долг/OIBDA составило 2,2х после обратного выкупа бумаг (1,91х годом ранее). Капитальные затраты в 3К прибавили 47% г/г в связи с расширением сети LTE в России и началом подготовки к хранению данных по «закону Яровой».

Бизнес оператора демонстрирует стабильные финансовые результаты, но на фоне выкупа акций и GDR, долговая нагрузка существенно возросла, оказывая давление на прибыль. На текущий момент, для оставшихся миноритариев Мегафона наиболее важным остается вопрос нового обратного выкупа. Мегафон Финанс, после конвертации принадлежащих ему GDR, стал владельцем 78,84% акций, что обязывает его сделать предложение миноритарным акционерам о выкупе принадлежащих им бумаг. На данный момент, обязательное предложение подано на рассмотрение в ЦБ РФ. Мы полагаем, что цена выкупа акций будет приближена к цене, заявленной во время летнего выкупа, то есть 9,75 долл.

Наиболее крупный миноритарный пакет на данный момент находится в руках Газпромбанка (около 19%) и в случае, если банк продаст свои бумаги во время текущего выкупа, Мегафон сможет инициировать процедуру squeeze out (обязывающее предложение о выкупе оставшихся бумаг с рынка). Подобный расклад позволит оператору полностью уйти с биржи, и мы считаем его весьма вероятным в текущих обстоятельствах.