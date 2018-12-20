Основная причина разворота на рынке нефти, наблюдавшегося в декабре, несмотря на очевидную поддержку в виде нового соглашения ОПЕК+, заключается в обострении рискофобии на глобальных рынках. С каждым днем инвесторы выказывают все меньше желания рисковать (а нефть и сырьевые товары в целом — это рискованные активы) и предпочитают перекладывать свои средства в традиционные защитные инструменты, такие как золото, японская иена, доллар и казначейские обязательства США. На текущей неделе дополнительное давление на рынок нефти оказывают опасения, что рост мировой экономики замедляется. Обеспокоенность инвесторов вызывали последние данные из Китая (слабый рост розничных продаж и промышленного производства в ноябре), а также из ЕС (PMI еврозоны в декабре резко снизился). Примечательно на общем фоне американская экономика показывает хорошую динамику, однако инвесторы по-прежнему осторожно оценивают ее перспективы, учитывая, что кривая доходности гособлигаций США на одном участке недавно стала инвертированной. Многие участники рынка теперь полагают, что рост американской экономики в 2П19 замедлится. Кроме того, как отмечает Energy Aspects, рынки были разочарованы тем, что в своем недавнем выступлении председатель КНР Си Цзиньпин не упомянул о конкретных реформах и возможном стимулировании экономики, и в условиях торговой войны с США его речь была достаточно жесткой.

Несмотря на новые препятствия, мешающие росту цен на нефть, мы позитивно оцениваем перспективы 2019 года. Мы рассматриваем ценовую коррекцию текущей недели как хорошую возможность для покупателей нефти и нефтепродуктов захеджировать свои покупки на будущий год по хорошей цене. Рост экономики Китая в 2019 году, скорее всего, замедлится, но спада, конечно, не будет. По-прежнему ожидается, что в новом году спрос на нефть в Китае будет расти быстрее, чем в других странах, хотя консенсус-прогноз предполагает замедление его роста примерно до 0,3 млн барр./сут (по оценкам МЭА, спрос на нефть в Китае в 2019 году должен увеличиться на 0,45 млн барр./сут, а на втором месте будет Индия, где ожидается повышение на 0,24 млн барр./сут). Динамика спроса будет зависеть от таких факторов, как заключение торгового соглашения между США и Китаем и масштабы экономического стимулирования в КНР.

Вчера по итогам заседания ФРС почти не изменила свою риторику в том, что касается повышения ставок в будущем году, что ухудшило восприятие рисков на глобальных рынках и оказало давление на нефтяные котировки. Стоит в очередной раз подчеркнуть, что восстановление цен на нефть не будет быстрым и безболезненным, однако терпение рынка должно быть вознаграждено в 2П19, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.



