Азиатские рынки

Оценка развивающихся рынков на фоне американского выглядит еще более натянутой: коэффициенты “цена/прибыль” по сравнению со средним мультипликатором по индексу S&P 500 сейчас находятся на самом низком уровне после минимумов глобального финансового кризиса 2008 года.

Самым большим потенциалом роста, согласно консенсус-прогнозу от Блумберга, отличается Южная Корея (+36%) и Китай. В 2019 году китайский фондовый рынок может вырасти на 30%.

Китай в 2019г. может снова оказаться весьма привлекательным на фоне ускорения экономического роста в КНР. Это будет возможно, если сбудутся ожидания, связанные с выполнением предварительных договоренностей, которые были достигнуты во время американо-китайских переговоров на саммите G20 в конце ноября, в течение промежуточного 90-дневного периода.

У инвесторов есть выбор, купить индекс (ETF) Ishares через China и S Korea ETF или Asia Pacific ETF. Но более перспективными выглядят отдельные эмитенты, среди которых SAMSUNG ELECTR-GDR, NINTENDO CO LTD, SOFTBANK GROUP CORP, SONY CORP SK, HYNIX INC, VIPSHOP HOLDINGS LTD – ADR, VNK Financial group, TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR, ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR, MOMO, China Petroleum, LG.

В целом, в странах Юго-Восточной Азии в будущем году можно ждать двухзначных темпов экономического роста. В 2018 году на них оказывали давление такие факторы, как повышение импортных тарифов, ухудшение макроэкономических показателей, рост долларовых процентных ставок и общее усиление волатильности на всех развивающихся рынках.

Американский фондовый рынок

Американский фондовый рынок оказался одним из самых волатильных в начале четвертого квартала на фоне многих корпоративных скандалов, геополитики, снижения финансовых прогнозов и ожиданий на будущие периоды.

Рынок до сих пор находится в состоянии переоценки и остается в пределах нижней границы поддержки (для S&P 500 это 2 610 пунктов). В конце первого полугодия фондовый рынок США стал для инвесторов тихой гаванью и хорошей хеджевой стратегией против волатильности в Европе и на развивающихся рынках (EM) в связи с ростом долларовых ставок и замедлением роста экономики.

После падения с начала октября, динамика фондового рынка США и развивающихся рынков сравнялась.

Для рекомендаций на 2019г мы отобрали наиболее перепроданные бумаги с хорошими фундаментальными показателями. Среди отраслевых секторов отметим медицинские услуги, производителей продуктов питания и напитков, розничную торговлю и потребительский сектор, нефтегазовые корпорации, технологии и медиа, а также страхование. В будущем году мы ожидаем активных слияний и поглощений в этих секторах.

С начала года самые перепроданные сектора — это сектор нефтегазовой промышленности (-15%), добывающей промышленности (-13%) и финансовый сектор (-11%). Защитные сектора, такие, как сектор электроэнергетики (+9%), медицинских услуг(+7%) и коммуникаций (+6%) показали лучший рост. Якорный сектор IT вырос на 3%.

Следовательно, наибольший потенциал роста — в наиболее перепроданных секторах. Среди отдельных акций лучшую динамику показали AMD и Tripadvisor (+80%) и Under Armour (+ 65%). В целом под-сектор S&P 500 интернет продаж и медицинских услуг сохранил лидерство (+37%). Хуже рынка были GE (-60%), Mohawk (-56%), Western digital (-47%) и другие компании.

Основной триггер роста

В этом году американские компании в некотором смысле заменили для финансовых рынков количественное стимулирование со стороны ФРС США в ноябре 2008 – октябре 2014 года.

При этом корпорации обеспечивают приток денежных средств в значительно больших объемах, чем обеспечил за шесть лет американский регулятор ($4,5 трлн.).

По данным Bloomberg и S&P Capital IQ, американские компании в 2018г реинвестировали на рынке порядка $2,5 трлн., с учетом сделок по слиянию и поглощению.

Из анонсированных $2,5 трлн., по состоянию на конец ноября, американские компании фактически инвестировали обратно в рынок порядка $750 млрд. (через M&A и дивиденды). До конца года мы ожидаем притока на сумму еще $1,3 трлн., (это 6% совокупной капитализации эмитентов из индекса S&P 500), включая сделки слияния и погашения на $800 млрд., пока невыплаченные дивиденды на $250 млрд. и обратный выкуп акций на сумму $200 млрд.. Остальные $400 млрд. — в начале 2019г.

Следовательно, можно ожидать, что рост на американском рынке акций продолжится.