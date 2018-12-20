Закончилась пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, но российская валюта обычно нечувствительна к мероприятиям подобного рода. Путин, помимо прочего, сообщил о потенциале рубля как региональной валюты, отметил некоторое ускорение инфляции под конец года, но в целом его экономические оценки абсолютно позитивны.

Сырьевой рынок остается в зоне плохого настроения. Баррель Brent в первой половине дня сегодня обновлял минимумы 14 месяцев и касался отметки $54,64 — область поддержек, обозначенная мной ранее, сдержала «медвежий» напор, но это временно. Раз в нефтяном секторе продолжает бушевать паника и стресс, значит, продажи не завершены. Сейчас черное золото торгуется по $55,72 за баррель Brent.

Пока внешняя конъюнктура сохраняется негативной, налоговый период в России не сможет уравновесить весь этот поток негатива. Стоит признать, что мировые инвесторы сейчас очень чувствительны к плохим новостям, и каждую такую новость они будут использовать для продаж. Рубль этому противостоять не сможет. Доллар США закроет сегодняшний день в диапазоне 67,40-67,90 руб., евро финиширует в границах 77,10-77,85 руб.



