Пара евро/доллар обновила максимумы с 7 ноября текущего года. Гринбек отступает, продолжая реагировать на планы Федрезерва.

Локальный пик проходит сейчас по 1,1486, и пока на площадке актуальны прежние драйверы, можно рассчитывать и на скольжение к 1,15. Пробиться выше будет можно, если сегодняшняя статистика из США окажется не оправдавшей надежды.

Сегодня вечером будут представлены статданные по заказам на товары длительного пользования в ноябре. Предполагается, что индикатор восстановился и вырос на 1,7% после октябрьского провала на 4,3%. Снижение в октябре было связано с сокращением объема заказов на коммерческий авиатранспорт (-21,4% м/м). Чем сильнее окажется сегодняшний релиз, тем лучше для доллара. Однако есть мнение, что компонент заказов без учета транспорта вырастет только на 0,2% м/м — этого мало для того, чтобы поддержать гринбек.

Вообще, конечно, Федрезерв навел шороха на рынках капитала при том, что не сделал ничего такого, чего бы от него не ожидали. Тем не менее, сохранение ДКП в прежнем русле с небольшой поправкой и ростом ставки в 2019 году дважды вместо трех раз заставило валютный рынок корректировать свои долгосрочные взгляды.