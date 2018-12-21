Коррекция индекса S&P 500 от сентябрьских максимумов составляет уже почти 17%, соответственно, масштабы текущей коррекции превосходят даже снижение индекса в период конца 2015 — начала 2016 гг. В ходе вчерашнего дня американские фондовые индексы потеряли 1,6-2%, MSCI World снизился на 1,6%, MSCI EM потерял 0,8%. Вновь обратим внимание, что на текущей волне снижения развивающиеся рынки смотрятся несколько лучше развитых — так, с начала декабря MSCI EM снизился на 3,5% против снижения на 8,7% по MSCI World.

Ко всему блоку существующих негативных драйверов для рисковых активов в последние дни добавилась тема и возможной остановки работы американского Правительства. Конгрессу и Президенту необходимо до завершения пятницы принять и подписать новый проект бюджета. В среду Сенат США принял свой вариант законопроекта, однако Палата Представителей добавила в него расходы на планируемое Д.Трампом строительство стены на границе с Мексикой в объеме 5 млрд долл. На текущий момент Президент заявляет, что подпишет окончательный законопроект только в том случае, если в нем будут содержаться расходы на строительство стены, в то время как верхняя палата отказывается подписывать данный вариант законопроекта. Три четверти госорганов США уже обеспечены финансированием на текущий фискальный год, соответственно наихудшим вариантом развития событий видится частичный шатдаун. Напомним, что в начале этого года подобная ситуация уже наблюдалась (продолжительность шатдауна составила 3 дня).

Российский рынок акций завершил вчерашние торги умеренным снижением в рамках 0,2%. Отчасти поддержало российские акции ослабление российской валюты (так, валютный индекс РТС ослаб за сутки почти на 1,5%, обновив минимумы декабря). На текущий момент продолжаем считать актуальным для индекса Мосбиржи диапазон 2300-2350 пунктов. Следующая неделя, вероятно, будет отмечена снижением торговой активности на рынках в связи с празднованием католического Рождества.