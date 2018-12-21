Негативная отчётность Walgreens, переход борьбы Apple и Qualcomm в европейский суд, а также ужесточение денежно-кредитной политики уменьшили индекс Dow 30 в четверг на 2,0% до 22859,6. Факторы ФРС и мировой торговли понизили S&P 500 на 1,6% — до 2467,42.

Страх перед ужесточением ДКП после обещания главы ФРС продолжить сжатие баланса на автопилоте увеличил цену золота до $1259, повысил YTM UST до 2,80% и столкнул цену эталонного сорта нефти Брент до $54,5.

Для части биржи ситуация производит впечатление управляемой. ТЭК снизился на 2,8% перед призраком увеличения добычи прежде всего, естественно, самими США, а может быть и значительной частью ОПЕК+. Котировки дискреционного потребления упали на 2,3%, IT — на 1,9%, промтоваров — на 1,8%, благодаря фантому целенаправленного охлаждения мировой торговли.

Тем не менее существенная часть инвесторов опасается потери Америкой управляемости. Сектор розничной торговли продовольствием и товарами первой необходимости подешевел на 3,3% благодаря снижению ценовых ожиданий. Сектор страхования падал на 1,3%, и сегмент провайдеров медицинских услуг и оборудования снижался на 2,5% — на опасениях подорожания финансирования.

Apple снижается после постановления немецкого правосудия о запрете на продажи 7-й и 8-й моделей iPhone в Германии из-за нарушения патента на контролер модема от Qualcomm для уменьшения расходования батареи в смартфонах с чипами Intel и Qorvo. Декрет суда вступит в силу только при отсутствии возражений Apple.

Twitter под ударом после сообщения Amnesty International о возможном нарушении прав человека этой компанией. С точки зрения правозащитников площадка стала «токсичной» для женщин, которых обижают там каждые 30 секунд. Если так пойдёт и дальше, такие компании, как Twitter, со временем вполне могут переехать в Россию.

Cегодня выйдут статистика спроса на товары длительного пользования и базовый индекс цен расходов на личное потребление США.

Хочу обратить внимание на то, что основное движение биржи вниз на этой неделе уже состоялось. Два повышения ставок вместо одного в следующем году могут при прочих равных уменьшить фундаментальную стоимость компаний на 3,3%-3,5%, не более. Остальное — напускное, и вполне возможно, что мы ещё увидим технический отскок.