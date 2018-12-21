Не будем пускаться в рассуждения о причинах происходящего на рынках. Объективно, мы много внимания посвятили этому раньше, и в общем, своевременно. Сейчас аналитическое сообщество, в очередной раз столкнувшись с суровостью биржевых реалий, найдет удовлетворительные объяснения и без нас.

Вопросы, требующие внимания: как надолго это происходящее, и что делать? Оперативный ответ: не стойте против тренда. Это значит: а) не покупайте американские, да и российские, акции; б) не покупайте нефть; в) не продавайте золото; г) не продавайте доллар или евро против рубля. Западные акции покупать не стоит, потому что рано и дорого. Российские – чтобы на нарастании околобиржевой эмоциональной напряженности, после, в сердцах, не продать дешевле (это больше относится к индексу РТС, рассчитываемому в долларах). Та же логика, что и для индекса РТС, применима к покупке рубля, т.е. к продаже пар USD|RUB, EUR|RUB.

Как надолго или как далеко? Падение американских индексов – наверно, надолго.

Рост драгметаллов и падение нефти, тут сказать о длительности тенденций и отдаленности таргетов пока особо нечего. Наблюдаем.

РТС продолжает держать целью 1 050 п. Пара USD|RUB устремлена к 69+. Думаем, основные ценовые движения во всех указанных активах уже сделаны.

А вот негативные эмоции игроков настигнут рынки позже, но позже немногим – до конца года. Так что встречать новый год будем в обстановке массового негативного прогнозирования. К которому лично мы не присоединимся. Мы думаем продать пару USD|RUB, а теперь, возможно, купить фьючерс на индекс РТС (по РТС – еще не выверенное предположение). И сделаем это, наверно, не до конца 2018 года, но в начале 2019-го.