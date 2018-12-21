2018-й можно назвать годом возросшей волатильности из-за геополитических рисков и торговых войн, продолжающегося ужесточения монетарной политики ФРС и рекордных благодаря налоговой реформе показателей прибыли компаний.

Год начался с бурного роста, в январе превысившего 7% на ожиданиях увеличения корпоративных прибылей после налоговой реформы. Наибольшее внимание инвесторов привлекали Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Однако рынок скорректировался на 11% при старте сезона отчетов. Уже 5 февраля индекс Dow Jones пережил самое большое падение в истории, составившее 4,6%. Резкий обвал был обусловлен завышенными оценками акций, о которых позднее говорила и бывший председатель ФРС Джанет Йеллен. Масштабная коррекция вниз привела к резкому скачку волатильности, которая до этого долго находилась на минимальных исторических значениях. Интенсивный рост индекса волатильности VIX привел к определенному слому тенденции относительно спокойного 2017 года и отказу от стратегии по продаже волатильности, к которой прибегали многие инвесторы. Рост индекса с 10 до 50 пунктов в январе ознаменовался банкротством некоторых ETF, которые предоставляли инвесторам возможность шортить VIX с «плечом». В частности, Credit Suisse ликвидировала ETN XIV. Заявления нового главы ФРС Джерома Пауэлла о благополучном состоянии экономики были восприняты участниками рынка как сигнал к активизации повышения процентных ставок. К ожиданию жесткой денежно-кредитной политики добавились риски торговых войн.

9 марта президент США Дональд Трамп ввел импортные пошлины на сталь и алюминий для всех стран за исключением Канады и Мексики. Тем временем ФРС 21 марта впервые в 2018- м повысила ставку — до 1,75%. В начале апреля США и КНР обменялись угрозами взаимно применить ввозные тарифы на товары общей стоимостью $50 млрд. США собирались обложить ввозными пошлинами преимущественно продукцию высокотехнологичного сектора для защиты интеллектуальной собственности. Китай намеревался установить импортные тарифы на американские сельскохозяйственные товары в целях политического давления на электорат Трампа. Рынок на этом фоне вновь тестировал февральские минимумы.

Однако ниже технически важных уровней коррекция не продвинулась. Несмотря на продолжение эскалации внешнеторгового конфликта в виде атак на китайские ZTE и Huawei, а также угрозы увеличения объема товаров, на которые будут наложены пошлины, рынок начал восстанавливаться. Его участники расценили взаимные угрозы Пекина и Вашингтона как тактические шаги для выстраивания позиций в переговорах. Новых практических негативных для биржи шагов стороны не предпринимали, поэтому позитивная динамика сохранялась.

Положительный импульс в мае рынку придало смягчение банковского надзора, что снизило степень регулирования небольших финансово-кредитных организаций и способствовало повышению их акций. 12 июня состоялась историческая встреча между лидерами США и КНДР. По ее итогам Трамп выразил уверенность в скором начале денуклеаризации Северной Кореи. К тому же прошли продуктивные переговоры чиновников США и Китая по взаимной торговле. Эти факторы перевесили негатив от введения Трампом импортных пошлин на товары из ЕС, Канады и Мексики и обеспечили положительную динамику на фондовых площадках. 13 июня ФРС подняла ставку до 2%.

15 июня тарифы на китайский импорт на общую сумму $50 млрд вступили в силу. Китай ответил на этот шаг симметричными мерами. Участники рынка решили, что стороны ограничатся подобными мерами и проигнорировали новые угрозы о введении пошлин на товары объемом $200 млрд, а затем и $500 млрд. Инвесторы обращали внимание только на позитивные сигналы вроде договоренностей ЕС и США отказаться от ввозных пошлин, а также смягчение условий для ZTE. 20 июля президент Трамп в своем Twitter впервые раскритиковал курс ФРС на ужесточение монетарной политики.

В августе на фоне сильного сезона отчетности за второй квартал S&P500 достиг исторического максимума. Широкий рынок проигнорировал слабый отчет Facebook, который стал жертвой многочисленных скандалов по поводу утечки данных и вмешательства в выборы. На этом фоне на торгах 26 июля соцсеть лишилась почти $120 млрд своей капитализации. 2 августа Apple стала первой в мире публичной компанией, стоящей $1 трлн. Подписание Мексикой и США нового соглашения взамен NAFTA 27 августа лишь укрепило позиции «быков». 4 сентября рубеж $1 трлн пересекла стоимость компании Amazon. Решение США о введении с 24 сентября 10%-х тарифов на $200 млрд китайского импорта рынок встречает в состоянии эйфории, вблизи заветной отметки в 3000 пунктов по индексу S&P500. Китай принимает ответные меры, введя пошлины на $60 млрд американских товаров. Нефть марки Brent тем временем обновляет четырехлетние максимумы, поднимаясь выше $80 за баррель.

Новый виток коррекции случился в октябре после ожидаемого повышения ставки ФРС до 2% на заседании 27 сентября. Эта встреча FOMC сопровождалась беспрецедентной критикой действий регулятора президентом США. Сезон отчетов за третий квартал разочаровал. Темп роста выручки замедлился, риски уменьшения маржинальности усилились, прогнозы ряда компаний ухудшились. Это было связано с неопределенностью по поводу продолжения роста американской экономики. Торговые войны, исчерпанность эффекта налоговой реформы и ужесточение монетарной политики негативно отразились на фондовом рынке. Заключенное между США и Канадой новое торговое соглашение 1 октября не смогло обеспечить рынок мощным позитивным драйвером. Уже 9 октября МВФ впервые за два года понизил прогноз по росту мировой экономики. Завершение выборов в Конгресс 6 ноября с сохранением республиканцами контроля над Сенатом и получением демократами большинства в палате представителей дало рынкам надежду на восстановление. Тем не менее риски замедления развития технологических гигантов (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) изза высокого проникновения, а также перспектива ужесточения регулирования привели к суммарной потере их капитализациями более $0,5 трлн с октября по декабрь.

Рынок балансировал в ожидании саммита G20 в надежде на потепление в торговых отношениях между КНР и США. В итоге 2 декабря Трамп и Си Цзиньпин договорились в течение 90 дней не вводить новые импортные пошлины и принять новые условия взаимной торговли. Однако достижение долгосрочного соглашения осталось под вопросом, что ставит под сомнение перспективы роста мировой экономики.

Котировки Brent на этом фоне упали больше чем на 30%, с пика октября опустившись ниже $60 за баррель. Решение о сокращении добычи странами — участницами соглашения ОПЕК+ после встречи 7 декабря не смогло всерьез развернуть цены на нефть вверх. Риски замедления глобальной экономики остаются главными для сырьевых и фондовых площадок.

Таким образом, главным страхом инвесторов остается скорое наступление рецессии в США из-за торговых войн, несмотря на сохраняющиеся сильными макропоказатели. Разрешение торговых споров и смягчение риторики ФРС может создать задел для восстановления на фондовых площадках.