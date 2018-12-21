Празднование Рождества в западном, англосаксонском и во всём католическом мире во вторник, 25 января, ненадолго приостановит деловую жизнь и торговлю на западных фондовых, валютных и товарных биржах. Причем праздновать будет не только западный мир, включая почти всю Европу, США, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, но и такие страны, как, например, Южная Корея, Южная Африка и практически вся Латинская Америка. Многие страны уйдут на двухдневные рождественские каникулы, а некоторые даже на трехдневные. Однако из нашего обзора вы узнаете, какая важная статистика все-таки будет выходить даже в рождественскую неделю и в каких странах банки и биржи не будут работать в связи с праздничными каникулами.

Понедельник

В понедельник, 24 декабря, некоторые европейские страны отмечают канун Рождества, и в этот день банки и биржи в этих странах закрыты. Среди европейских стран, кто уйдет на двухдневные рождественские каникулы, будут Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, Португалия, Чехия (как известно, не все из них входят в еврозону и даже не все в Евросоюз). А в Японии биржи и банки в понедельник тоже будут закрыты, но совсем по другой причине. В этой стране 24 декабря – день рождения действующего императора, а этот день в Японии является национальным праздником. На двухдневные каникулы вместе с европейскими странами пойдет также и наш сосед Белоруссия – католическое Рождество является праздником и в этой стране. Ну а на валютных рынках, по всей видимости, заметных движений в понедельник можно не ждать.

Вторник

Во вторник, 25 декабря, народ будет праздновать Рождество, а на финансовых рынках наступит затишье. Напомню, что биржи будут закрыты в подавляющем большинстве западных стран, и торгов по большинству валютных пар в этот день не будет. Также напомню, что 25 декабря не будет торгов и по эталонным сортам нефти – товарные биржи в США и Великобритании будут закрыты. Но уже в среду в большинстве стран рождественские праздники закончатся, и деловая жизнь в мире пойдет своим привычным ходом.

Среда

В среду, 26 декабря, в большинстве западных стран обычный рабочий день, но потока важных новостей не ожидается. Ведь в ряде стран праздничные каникулы все еще будут продолжаться – в Австралии, Новой Зеландии, Германии, Италии, Канаде.

Поэтому самой важной новостью среды станет публикация в США еженедельных данных по товарным запасам нефти и нефтепродуктов. Напомню, что неделей ранее рынок ожидал существенного сокращения коммерческих запасов, но они упали менее чем на 1 млн баррелей. По оценкам Альпари, цена на нефть марки Brent на следующей неделе будет находиться в диапазоне от $56 до $58 за баррель.

Четверг

Затишье на рынках продолжится и в четверг, 27 декабря, хотя уже все западные страны вернутся с каникул. Пожалуй, основным ньюсмейкером в этот день будет Япония, где пройдет заседание комитета по монетарной политике Банка Японии. Возможно, что после заседания поступят новости о том, когда и при каких условиях мягкая денежно-кредитная политика финансового регулятора может измениться. Прогнозируемая нами динамика пары USD/JPY находится в пределах 111-112,7 иен за доллар.

Пятница

Утром в пятницу, 28 декабря, в Японии выйдут данные по уровню занятости и безработицы за ноябрь. Напомним, что Япония почти достигла уровня полной занятости. В октябре безработица в этой стране упала до 2,4% трудоспособного населения. На валютный рынок эти новости обычно оказывают умеренное влияние, но в условиях дефицита новостей у рынка может возникнуть к ним более значительный интерес.

В середине дня выйдут предварительные данные по инфляции в Германии за декабрь. Напомним, что в ноябре годовая инфляция в этой стране составляла 2,2%. Данные по Германии могут оказывать ограниченное влияние на курс единой европейской валюты. Актуальный диапазон торгов парой EUR/USD составляет $1,13-$1,15 за евро.

А что же Россия? Западное Рождество в России не является национальным праздником и выходным днем. Мы всю неделю работаем, а в рублевых парах будут отыгрываться, вероятнее всего, динамика цен на нефть и ожидания возвращения Центробанка РФ на валютную биржу с середины января. Мы ждем на следующей неделе по паре доллар/рубль торги в диапазоне 67-68 руб., а по паре евро/рубль – 76,7-77,8 руб.