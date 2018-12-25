Денежный рынок: ставка валютного свопа вернулась к уровню оффера ЦБ. С началом рождественских праздников ценовая волатильность на рынке заметно снизилась. В понедельник большинство ставок закрылось практически без изменений. Одним из немногих исключений стала 3-месячная ставка NDF, за день прибавившая 22 бп и закрывшаяся на отметке 7,09%. Рынок однодневного валютного свопа также провел достаточно волатильную сессию. Его средневзвешенная стоимость повысилась до 7,90% (+13 бп), а к закрытию значение ставки достигло оффера ЦБ, в результате чего банки заняли у регулятора 97 млрд руб. На начало дня остатки средств банков на корсчетах в ЦБ составляли 2,53 трлн руб. Однако возврат значительного объема средств, ранее привлеченных у Федерального казначейства (294 млрд руб.), вызвал существенный отток ликвидности, что, по всей видимости, и послужило причиной роста спроса в сегменте однодневного валютного свопа. Казначейство со своей стороны было готово предоставить банкам до 500 млрд руб. ликвидности, из которых те заняли лишь 10 млрд руб. Отдельно отметим, что за последнее время существенно сократился объем обеспеченных кредитов, выданных участникам рынка Банком России: в данный момент он составляет 289 млрд руб. против 509 млрд руб. неделю назад. Сегодня российские компании платят НДПИ и НДС, так что повышательное давление на ставки овернайт наверняка сохранится. Кроме того, сегодня же банкам необходимо вернуть Казначейству 105 млрд руб., ранее размещенных на банковских депозитах, в связи с чем можно ожидать достаточно высокого спроса на аукционах Казначейства. Спрос на аукционе по размещению КОБР, скорее всего, будет слабым. При этом, чтобы пополнить свой запас ликвидности, банки наверняка заберут часть средств с недельных депозитов в ЦБ.
Денежный рынок: ставка валютного свопа вернулась к уровню оффера ЦБ
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