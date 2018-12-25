Развитие этого вопроса отложено до 27 декабря, когда возобновит работу сенат.

Индекс S&P в понедельник уменьшился на 2,7% — до 2351,1 пункта, Dow 30 – на 2,9%, до 21792,2 пункта. Золото уже по $1268,54 за унцию, и доходность трежерис только 2,74%. Инвесторы боятся звонков банкам со стороны министра финансов по вопросу о ликвидности.

Наиболее мощное движение на юг в отрасли высоких технологий на 2,7% и в финансах на 2,4%. Закредитованный сектор ЖКУ упал на 4,2%. В лидерах падения также ТЭК. Цена эталонного сорта нефти Брент падала до $50,47 за баррель на уменьшении ожиданий инфляции.

Cтатистическая линия тенденции к росту S&P через дно марта 2009 и октября 2011 года проходит в районе 2200. Среднее значение индекса за 50 дней на 3,5% ниже 100-дневного и на 2,4% ниже 200-дневного, что сохраняет очень небольшое пространство для торговли от поддержек.

Для краткосрочных инвесторов может быть важно то, что на уровень коррекции 38% роста 2009-2018 годов у 2073,90 индекс S&P нацелится при падении дальше под 2284,42. И расхождение трендового индикатора ATR с осциллятором относительной силы RSI шагом месяц оставляет шансы на технический отскок в пределах 200-300 пунктов, как в 2011 и 2016 годах.

Главное, что в 2019 году в центре внимания биржи, — это поворот и возможность полномасштабной инверсии кривой трежерис. Доходность годичных векселей казначейства сравнялась с 5-летками и превысила 2-летние. Между YTM трёхмесячных векселей и 10-летних UST остаётся 34 базисных пункта.