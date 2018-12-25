Главные падения понедельника – это S&P500, еще —2,7%, и нефть, —5,5-6%. Рубль устоял, пара USD|RUB даже не превысила максимумов пятницы.

Рубль аномально устойчив. Говорит это о том, что, видимо, продавать его уже просто некому. Некому продавать, похоже, и российские акции. Цены корпоративных и государственных облигаций и вчера и вовсе выросли. «Коммерсантъ» вчера сообщил, что международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов рекордный с 2013 года объем средств. Суммарный отток — более $1 млрд стал одним из самых худших показателей среди развивающихся стран. Так что, кто желающие уже вне рынка.

Наверно, рубль не вобрал в себя всего негатива с внешних площадок, и повышательное движение пар USD|RUB, EUR|RUB еще не окончено. Но, судя по происходящему, это движение так и останется локальным ростом, отрабатывающим верхние границы актуальных боковых диапазонов. Для USD|RUB этот диапазон – 55-70, для EUR|RUB – 67-82.