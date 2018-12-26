Сворачивание баланса ФРС и смягчение регулирования в Америке не проходит безболезненно. В 2019-м межбанк в долларах переживёт трудности, сопоставимые лишь с переходом к плавающему курсу рубля. И не только из-за повышения рисков американского госзайма.

Динамика доходности UST станет менее управляемой ставкой ФРС, которая может быть повышена ещё 2 раза. Год может завершиться при ставке ФРС 2,75%-3,00% и 10-летках UST около 3,25%. Но в первой половине возможно снижение YTM 10-леток в пределах 700 базисных пунктов. Между ориентиром Федрезерва и трежерис, собственно, и не было причинной зависимости.

Кривая UST выровнялась под влиянием спроса на идею о том, что США в начальной фазе роста и что, значит, можно вкладываться в более длинные бумаги. Разница между 3-месячными векселями и 10-летками за месяц уменьшилась вдвое, до 34 базисных пунктов. Годичные векселя минфина США сравнялись по доходности с 5-летками, обогнав двухлетние.

Скорость обращения валюты США, которой насчитывается $1,7 трлн, замедлилась до уровня 1973 года.

C августа 2014-го по октябрь 2018-го отношение M2 к резервам депозитарных институтов увеличилось с 4,0 до 7,0. К 10-12 декабря 4-недельная средняя М2 к резервам выросла до 8,2. За следующую неделю банки уменьшили резервы на 5,8% под предлогом спроса на ликвидность перед праздниками. Это управляемое изъятие части обоснования из-под курса доллара.

Стоимость USD обеспечивается не только госдолгом, но и темпами розничных продаж около $5,31 трлн в год. Запасы к продажам пока 1,35 при уровне сбережений возле 6%.

Ставка ЦБ России на конец 2019 года может быть 8,25%. Благодаря смене корзины инфляция ускорится слабо, до 5% в середине года и до 6% ближе к концу — под влиянием акцизов и НДС. Вменённый рост цен в длинных ОФЗ и сегодня около 5,2% по выпускам августа 2023 и января-февраля 2028 года. По паритетам, рубль занижен с учётом годичного форварда 72,16. Так бывает при выводе средств нерезидентов и страхах за мировую экономику.

В пятой доходности вызывают интерес евробонды ВЭБа (XS0524610812, Ba1/BBB-), Роснефти (XS0861981180, Baa3/BB+) и ММК (XS1298447019, Baa3/BBB-), также отметим облигации Газпрома (US368266AQ59, Baa3/BBB-), в шестой — Petroleos Mexicanos (US71654QCA85, BBB+) и Xerox (US984121CD36, рейтинг Baa3). В 2020-м возможен выпуск евробондов Беларуси.

Приличное сжатие спрэдов по странам Австралазии и Республике Корея связано с поворотом кривой. В Новой Зеландии рост фондового рынка в целом без сюрпризов. Но страны, активно торгующие с КНР, выглядят высоко оцененными на фоне того, что в Китае, Корее, Сингапуре, Гонконге выравнивается кривая. При доступе к производным можно составить парную стратегию, в которой отдать предпочтение длинной шестой доходности в Бразилии, где значительная часть кризиса уже позади. Хеджирование опционами на ETF по облигациям усложнится по мере увеличения рисков контрагентов.