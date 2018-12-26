Российская валюта в среду днем остается под давлением. Доллар США к середине сессии торгуется по 69,23 руб. (+1%). Евро поднимается на 0,8% и стоит 78,89 руб. Центробанк РФ пересмотрел курсы иностранных валют на повышение, на завтра они выглядят следующим образом: 68,88 руб. за доллар США (+14 копеек) и 78,52 руб. за евро (+9 копеек).

Минфин РФ в среду сумел разместить весь выпуск 25083 объемом в 7,3 млрд руб. Ведомство постаралось подойти к вопросу очень гибко, не стало отменять аукцион ввиду минорного внешнего фона, но предложило инвесторам довольно интересный выпуск.

Цены на сырье в середине недели корректируются, но на площадке по-прежнему слишком мало желающих выкупить предыдущий провал черного золота. Баррель Brent стоит к настоящему времени $51,44 (+1,3%). Фьючерс на S&P сейчас вышел в плюс после мрачного утра, это дает надежду на то, что заокеанские инвесторы вернутся к торгам после Рождества в более-менее стабильном состоянии духа и хотя бы вначале не будут «топить» нефть еще сильнее, чем в понедельник.

Определенную поддержку российской валюте оказывает проходящий сейчас налоговый период в стране, но, как было видно по предыдущим торгам, если баррель в минусе, а инвесторы в биржевом трауре, внутренний импульс не сработает.

Доллар США завершит сессию среды в диапазоне 68,80-69,45 руб., евро финиширует в границах 78,50-79,50 руб.