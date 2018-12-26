В среду на финансовый рынок вернулись азиатские инвесторы, через несколько часов придут и американские, и пока ситуация внешне выглядит спокойно. В США продолжается “шатдаун”, финансирование правительства приостановлено, но уже сегодня Трамп опять будет встречаться с конгрессменами, чтобы достичь компромисса и согласовать бюджет на следующий год. Сегодня ночью президент США вновь написал в твиттере, что не согласует бюджет, если в нём не будет заложено 5 млрд. долларов на строительство стены с Мексикой, поэтому к концу торгов в США может произойти всё, что угодно.

Сводный индекс азиатского региона сумел сегодня закрыться в небольшом плюсе. Похоже, фондовые рынки Китая, Японии и Америки близки к локальному развороту, по крайней мере, панических распродаж уже не наблюдается. В рамках азиатской сессии на низколиквидном рынке фьючерсы на основные биржевые индексы США утром падали ещё почти на 1.5%, но к данной минуте они уже немного вышли в плюс.

К сожалению, дальнейший настрой инвесторов целиком и полностью зависит от политического цирка в США, поэтому поспешных выводов делать не будем. Нужно дождаться хоть каких-то позитивных новостей, после чего можно смело начинать покупать акции. Европейские площадки пока закрыты на праздники.

Российский фондовый рынок в преддверии открытия торгов в США демонстрирует позитивный настрой. Рублёвый индекс Московской биржи подрастает на 0.7%, превышая 2300 пунктов, при этом валютный РТС прибавляет всего 0.1%, тестируя важный уровень поддержки на отметке 1050 пунктов. Если в ближайшие два дня придёт хоть какой-то позитив из США, то и российские биржи могут показать хороший разворот. Из-за слабеющего рубля лучше рынка сегодня традиционно выглядят акции компаний-экспортёров.

Цены на нефть, наконец, показывают первые признаки разворота после почти трёхмесячного обвала. Котировки нефти марки Brent растут на 1.3%, подбираясь к 51$ за баррель, а вот WTI растёт на 2%, достигая 43.4$ за баррель. Спекулятивных коротких позиций на рынке нефти сейчас очень много, поэтому шансы технического отскока на 10-15% высокие. Индекс промышленных металлов тоже сегодня прибавляет более 1%. Цены на медь повышаются почти на 1.5%. Цена тройской унции золота прибавляет ещё 0.2%, подбираясь к рубежу 1270$.

Российский рубль в паре с долларом сегодня теряет 0.9% преодолев рубеж 69. В паре с евро рубль достиг отметки 78.8, но дальнейшего сильного снижения национальной валюты ждать не стоит. Ключевая валютная пара евро/доллар теряет 0.35% опускаясь ниже 1.14, а сам индекс доллара находится в районе 96.3 пункта, прибавляя 0.4%.

Прогноз на закрытие давать сейчас бессмысленно, ибо всё зависит от геополитики.