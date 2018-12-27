Основные международные фондовые индексы в среду показали наибольший рост за 1 день с 2009 года благодаря конкретике по Китаю, по России и по отношению лидера власти в крупнейшей экономике мира к фондовому рынку.

Рост дискреционного потребления, ТЭК, IT и услуг связи в среду увеличил S&P на +5% — до 2467,7. Дата переговоров США с КНР и снятие части санкций с РусАла повысили Dow 30 на +5% — до 22878,45.

Конкретика по Пекину к утру дала шанс на ускорение экономики и нагнала цену эталонного сорта нефти Брент до $54,4 за баррель, а вчера привела к подорожанию ТЭК на +6,2% и финансов на +4,7%.

Сомнения в доходах бюджета при отсутствии пошлин на импорт вздымали доходность 10-летних трежерис до 2,79%.

К утру курс биткойна покатился к $3700 на слухах об оптимизации половины работников китайской компании Bitmain. Сжатие масштабов криптобизнеса вызывает опасения за серый сектор в экономике КНР.

Ожидания инфляции в США в целях балансирования бюджета к утру запустили цену золота в район $1269 за унцию, а накануне повысили сектор сырья и материалов на +4,6%.

Отказ Вашингтона от вывода войск из Ирака и назначение переговоров с Китаем на 7 января повысили бумаги производителей промтоваров на +4,8%.

Подготовка к этому сроку проекта запрета в Китае на принудительную передачу технологий и на незаконное вмешательство властей в бизнес иностранцев увеличила курсы IT на +6,1% и здравоохранения на +4,5%.

Ожидания по спросу Пекина на долги компаний и по росту экономики США стимулировали скачок секторов услуг связи на +5,4% и ЖКУ на +1,6%.

Рост компаний, торгующих с Китаем и его сателлитами, повысил котировки Cisco, Intel, Boeing, Microsoft, Apple, Nike, Visa сильнее рынка.

На переговорах 7 января в Пекине не будет ответственного за них сторонника жёсткой линии по отношению к Китаю.

Статистика о росте цен на жильё в США на +5% подняла капитализацию сегмента недвижимости на +3,3%. В четверг индикатор потребительского доверия Conference Board. Отчёт по продажам на первичном рынке жилья не выйдет до конца шатдауна.

Данные Mastercard показали расширение розничных продаж в США с 1 ноября по 24 декабря на 5,1%. Это подстегнуло к скачку курсов бумаг Walmart и Home Depot и к подорожанию секторов основного потребления на +2,8% и дополнительного — на +6,3%.

Глава США во вторник обратил внимание на наличие в нынешних уровнях по фондовому рынку «потрясающей возможности для того, чтобы купить». С точки зрения макроэкономики, нужно помнить и о риске фиксации прибыли по тем, кто увеличивал заказы на ожиданиях пошлин.