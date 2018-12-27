Мировая экономика. Наш базовый (консервативный) сценарий предполагает снижение темпов роста ключевых регионов, а не переход к спаду. Так, мы ожидаем торможения роста ВВП США в 2019 г. до 1,6% г/г. в условиях «ухода» разовых факторов (налоговые новации Д. Трампа), инфляционного характера «торговых войн» и ужесточения политики ФРС. Китайский ВВП, вероятнее всего, замедлится до 6%-6,2% г/г (с 6,6% в 2018г.): мы учитываем обещанное США повышение торговых тарифов. Риски нахождения/погружения в рецессию, по нашему мнению, высоки в 2019 г. для стран ЕМ с уязвимыми к ухудшению финансовых условий показателями (в первую очередь, с «двойным дефицитом»).

Политика ведущих ЦБ и глобальные рынки. В 2019 г. рынки продолжат трудную адаптацию к более низким темпам глобального роста. Данные факторы способны стать поводом для новых всплесков волатильности и волн оттока капитала из ЕМ уже к 3-4кв. 2019г. Впрочем, начавшаяся в этом году коррекционная фаза на мировых рынках не выглядит точно отражающей текущие экономические реалии: относительные и фундаментальные оценки ряда активов представляются нам отражающими лишь охлаждение глобального экономического роста. Мы рассчитываем на возвращение мировых рынков к росту в 1П2019г., но достаточно консервативны во взглядах на вторую половину 2019г. Схожий взгляд у нас и на рынок нефти: мы ждем, что средняя цена на нефть марки Brent в 2019г. составит 60 долл./барр., однако пессимистичны относительно 2П2019, опасаясь ухода котировок к 50 долл./барр. на фоне замедления роста спроса вслед за мировой экономикой и профицита предложения на рынке.

Российская экономика. Наш консервативный прогноз роста ВВП в 2019 году составляет 1,3%. Слабость внешних товарных рынков, по нашему мнению, будет ограничивать потенциал экономического роста. Инвестиции станут определяющим фактором поддержания роста ВВП в 2019 году. Рост потребления домохозяйств несколько замедлится на фоне высокой инфляции, повышения кредитных ставок и снижения прироста з/п.

Российский рынок акций. Мы считаем, что позитивная динамика денежных потоков ключевых «фишек», высокая дивидендная доходность и точечный характер санкционного давления будут способствовать временному возобновлению роста индекса МосБиржи. Целевой ориентир по индексу МосБиржи на 2019 год мы устанавливаем на отметке в 2640 пунктов, причем считаем, что достижение его вероятно именно в течение года.

А вот на конец 2019 года у нас сформирован, в первую очередь, по внешним причинам, достаточно негативный взгляд. С осторожностью мы смотрим и на позиции рубля по отношению к доллару: в начале года видим некоторый потенциал для локального укрепления российской валюты, но в базовом сценарии со 2-го кв. мы ожидаем начала постепенного возвращения давления на рубль с целью на уровне >70 руб./долл. к концу года.