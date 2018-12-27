Новостной фон заметно разряжается. Петр Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине. Минфин, после провального размещения прошлой недели, успешно разместил ОФЗ 25083 на 7,29 млрд руб., при спросе в 19,9 млрд. Пожалуй, это – самые заметные события. Но очень опосредованно влияющие на котировки российских активов.

Внимание большинства приковано к фантастической волатильности рынков. S&P500 после падения с октября по католическое рождество на 20%, зацепив по касательной медвежью фазу, вчера вырос на 5%. Максимальный дневной прирост за 11 лет! Нефть приучила нас к резким колебаниям, но и она вчера ставила рекорды – +8% за сессию. Ночью фьючерс на индекс РТС прибавил 2%, рубль вернул все потери дня.

Главный вопрос спекулянта (да и инвестора): разворот или отскок? Я за отскок.

Американские акции. Они упали на без малого 20%, с ошеломляющей стремительностью. Это говорит о системных сдвигах в денежных потоках и мнении инвестиционного сообщества. Американский рынок, долгое время остававшийся оплотом фондовой надежностью и флагманом мировой биржевой индустрии, дал крен, который слишком подрывает доверие, чтобы запустить новый виток роста, аналогичный предыдущим. Последовавший за этим столь мощный рывок вверх за одну сессию – показатель нездорового ажиотажа. Рынок перестает быть инвестиционно привлекательным, становясь привлекательным спекулятивно. Это снимает требование в наличии бычьего тренда. Про дороговизну рынка говорилось много. Так что в лучшем случае – консолидация в широком диапазоне и последующее сползание вниз. В худшем – сползание вниз без консолидации.

Нефть. Возможно, товар еще не показал всей силы своей волатильной природы. Скорее всего, не показал. Получить еще +10% – допустимая динамика. Но помним, фазы экстремальной волатильности сменяются фазами ценового спокойствия. Мои ожидания – формирование широкого и мало информативного диапазона в 45-65 долл./барр по Brent с тяготением к нижней границе. А долгосрочно – с пробоем этой границы вниз.

Российские акции. В четверг будет рост (возможно, не весь четверг). Но это мелочи. Принципиально, отечественные фондовые индексы – неплохой актив. РТС на 1 050+/- п. – точно не плохо. Увидим ли 1 000 или 950? Наверно, да. В то же время, отказываться от вложений в наши акции, особенно покупая их за рубли, думаю, не стоит. Россия занимает в мировом ВВП 2,2%. В капитализации мирового фондового рынка – 0,7%. В общем, недорого. Наши портфели в плане спекулятивных сделок рассчитаны на предельно вероятную сбываемость прогноза. Поэтому лично я не покупаю отечественных акций. Однако это другая история.

Облигации. Советы прежние: долларовые бумаги рекомендованы к покупке, если это качественные и короткие (до 3 лет) выпуски; рублевые – ОФЗ, включая длинные выпуски, высокодоходный сегмент (для наших портфелей приоритетны – «ОбъединениеАгроЭлита», «МСБ-Лизинг», ЛК «Роделен»). Невзирая на фондовую турбулентность, наши облигации очень устойчивы. И, думаю, устойчивыми в предстоящие месяцы и останутся.

Рубль. В моей картине мира выстроена такая логика: рубль – дешевая, недооцененная валюта, которая испытывает значительное локальное ослабление, а само ослабление еще не завершено. Иными словами, мы купим рубль (продадим фьючерсы на пары USD|RUB и/или EUR|RUB), но позднее. Полагаю, USD|RUB рынок позволит нам продать выше 70 р. Дальше, как это не раз бывало, жду примерные 60 р. Правда, не в январе или феврале.