Цены на золото обновили максимум шести месяцев. Утром в пятницу, 28 декабря, тройская унция драгметалла стоит $1279,80 при вчерашнем максимуме на отметке $1282,30. Несмотря на отскок на американском рынке акций и нефти в «зеленом», золото остается основным бенефициаром от того рыночного стресса, что обрушился на финансовые рынки в конце года.

Инвесторам, как никогда в последние шесть месяцев, интересны «безопасные» активы на фоне ухудшения перспектив мировой экономики, массовых распродаж на рынках капитала и «шатдауна» — приостановки работы американского правительства, которая оказалось дольше, чем обычно, из-за совпадения с периодом рождественских каникул.

Учитывая, что на 2019 год ожидания относительно рынков капитала очень сдержанные — «пузырь» в индексах DJIA и S&P 500 может продолжить сдуваться, у золота довольно интересные и перспективные позиции.

По оценкам «Альпари Голд», краткосрочную техническую цель по росту золото выполнило, а новый ориентир подъема после непродолжительной коррекции находится на уровне $1310 за тройскую унцию.