Технический отскок, о котором мы предупреждали ровно неделю назад, окончательно оформился. Dow 30 вырос на +1,2%, S&P 500 — на +0,9% за 7 календарных дней.

Двухдневный рост S&P – сильнейший с августа 2015-го. В четверг индекс вырос на +0,9% в день — до 2488,83, хотя остаётся на негативной территории по итогам года.

Покупки инсайдеров увеличились до 8-летнего максимума. Цена к ожидаемой прибыли 13-14. Дисконт к среднему уровню для этого бычьего рынка около 9%. В следующем году ожидается улучшение финансового результата по индексу до рекордных $173 на бумагу.

S&P 500 не упал ниже уровня 20%-ной коррекции 2344,5. С 1940-х годов по индексу было 14 медвежьих рынков. Только половина из них разворачивалась на фоне спада экономики, и по этой части средняя просадка достигала 37%. Но в оставшихся основной барометр фондового рынка всего мира падал на «только» 24%.

С по-настоящему важными данными пока временный перерыв. Вчера разочаровывающий индекс потребительского доверия Conference Board, сегодня будет индекс менеджеров по снабжению в Чикаго. Ожидания по прибыли американских компаний позитивные, господдержка бизнеса сохраняется.

Подорожание промтоваров, здравоохранения и финансов увеличило Dow 30 на +1,1% — до 23138,82. Состоятельные люди, желающие платить поменьше налогов, прекратили реализовывать убыток. Ожидания по прибыли и уверенность в бизнес-моделях отдельных компаний порождает высокий спрос со стороны крупных финансовых институтов.

Перед данными Baker Hughes цена нефти эталонного сорта Брент пробует закрепиться около $53 за баррель на уменьшении сравнительной привлекательности против золота, взобравшегося на $1280 на опасениях за экономическую дипломатию.