Новая неделя, несмотря на праздники, будет достаточно интересной. Каждый спекулянт, который пока не знает, чем заняться на новогодних каникулах, найдет для себя торговую идею и сможет пощекотать нервы, не отрываясь от поедания оливье.

В понедельник, 31 декабря, рано утром Китай опубликует индекс деловой активности в производственном и непроизводственном секторе за декабрь, ожидается снижение активности. В последние месяцы макроэкономическая статистика Китая является неоднородной, очередное ухудшение данных может повлечь за собой рост волатильности на товарных рынках.

Во вторник практически во всем мире празднуют Новый год. Есть время расслабиться или составить план на год.

В среду активность на валютном рынке возобновится. Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, США и ЕС опубликуют статистику по деловой активности в производственном секторе в декабре. Ожидания по европейской статистике позитивные, тем не менее, по оценкам Альпари, пара евро/доллар продолжит торги в диапазоне 1,125-1,15.

В Великобритании ожидается ухудшение данных, что, в принципе, может усилить снижение фунта, пара британский фунт/американский доллар давно интересна в качестве шорта.

В четверг наиболее важной станет статистика от ADP по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США в декабре. По прогнозам, их число снизится со 179 тыс. до 175 тыс. Обычно рынки негативно реагируют на ухудшение занятости, однако на данный момент безработица в США на минимальных за последние 50 лет уровнях, поэтому волатильность может быть невысокая.

Также Штатами будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь от ISM, по прогнозам индекс должен снизиться. В совокупности с ухудшением занятости пара евро/доллар может вернуться в район 1,15.

В пятницу данные по безработице представит Германия. ЕС и Великобритания опубликуют статистику по деловой активности в секторе услуг. Также ЕС представит дынные по инфляции, которая по итогам декабря снизится до 1,8%. Данные по рынку труда представят США и Канада. С речью выступит глава ФРС США. В пятницу, пожалуй, рынок ждет самая большая волатильность за всю неделю.

Торги на валютной секции Московской биржи будут проводиться 3, 4 и 8 января, на тонком рынке волатильность рублевых пар может значительно вырасти. Пара доллар/рубль будет торговаться в районе 69-71 руб., пара евро/рубль – в диапазоне 78-80 руб.