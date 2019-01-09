Российский рынок накануне выглядел смешанно, что вполне логично для первого относительно полноценного дня торгов. Сегодня на площадку «подтянутся» те инвесторы, что хорошо отдохнули в новогодние праздники. Волатильность «тонкого рынка» сменится на более оправданные колебания.

Сегодня российский рынок будет вынужден реагировать на изменения новостного потока. В частности, на информацию о просьбе председателей семи комитетов Палаты представителей Конгресса США отсрочить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски. У политиков остаются вопросы относительно параметров соглашения, достигнутого между бизнесменом и США. Кроме того, определенный вес имеет новость о внесении в Конгресс представителем демократов Чаком Шумером проекта документа, способного заблокировать снятие санкционного бремени с российских алюминиевых компаний.

Индекс МосБиржи накануне спустился к 2390 пунктам под давлением слишком бодрого укрепления рубля — он давит на акции компаний-экспортеров. Как только это движение приостановится, рублевый индекс тоже выровняется. Диапазон колебаний на сегодня составляет 2375-2405 пунктов, промежуточная поддержка стоит в области 2370-2375 пунктов.