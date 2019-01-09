Американские биржевые площадки закрылись ростом по итогам вторника на фоне оптимизма инвесторов в отношении переговоров по торговле между Вашингтоном и Пекином.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,97%, закрывшись на отметке 2574,41 пункта, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1,09%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 1,08%. Доходность 10-летних казначейских облигаций составила 2,7244%.

Проходящие в Пекине переговоры по торговле между США и КНР в очередной раз обнадежили изрядно потрепанных декабрьским обвалом игроков, торгующих на американских биржах. Однако на мой взгляд, как и раньше, значительного прорыва в торговом споре между двумя крупнейшими мировыми экономиками ждать не стоит и данная проблема скорее всего останется одной из основных тем наступившего года.

В конце 2018 года S&P 500 смог оттолкнуться от границы "медвежьего" рынка и сейчас на его пути стоит сопротивление 2600 пунктов, которое скорее всего остудит пыл "быков".

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,84%, закрывшись на отметке $58,64 по эталонному сорту Brent.

После закрытия торгов в Штатах цена "черного золота" незначительно отреагировала на вышедшие данные от API, согласно которым запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6,1 миллионов баррелей, а запасы бензина увеличились на 5,5 миллионов баррелей.

Сегодня игроки будут ждать основной статистики по запасам от Минэнерго США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ждут недельного сокращения запасов нефти за океаном на 1,75 миллиона баррелей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,7%, закрывшись на отметке 2389,69 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2375 и 2350 пунктов, сопротивления расположены на 2405 и 2420 пунктов.

Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 112000 пунктов. Сопротивления расположены на уровнях 114000 и 116000 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,88, прибавив 1,26% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе укреплению национальной валюты способствуют растущие цены на нефть и позитивная конъюнктура, сложившаяся на внешних биржевых площадках. Сейчас основной поддержкой в паре рубль — доллар выступает уровень 67, закрепление под которым может открыть дорогу к отметке 65.