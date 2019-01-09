Большинство сегментов денежного рынка завершили 2018 г. ростом ставок. В ходе последней сессии наибольшую волатильность показали ставки NDF, прибавившие в среднем 11-14 бп. Кривая процентных свопов по всей длине сместилась вверх на 5-8 бп, хотя 3-месячная ставка MosPrime закрылась ниже на 6 бп, на отметке 8,59%. В то же время ставки кросс-валютных свопов практически не изменились, за исключением самых длинных, выросших на 3-5 бп. Что касается рублевой ликвидности, то приток средств, связанный с традиционным для конца года увеличением бюджетных расходов, в значительной степени был уравновешен «предпраздничным» снятием наличных, так что в целом ситуация осталась сбалансированной. В результате, в отличие от двух предыдущих лет, последняя торговая сессия прошла без какого бы то ни было понижательного давления на ставку однодневного валютного свопа. Напротив, начав день ниже 6%, к закрытию рынок достиг уровня оффера Банка России (в результате банки заняли у него 4 млрд руб.). Средневзвешенная ставка 28 декабря составила 7,84% (+29 бп). Между тем ставка RUONIA в пятницу составила 7,07% (-48 бп), в связи с чем на следующий день регулятор решил провести аукцион тонкой настройки, по итогам которого банки разместили на депозитах в ЦБ 250 млрд руб. Это была обычная операция, которую ЦБ РФ регулярно проводит в последние дни периода усреднения с целью стерилизации избыточной рублевой ликвидности. Сегодня эти средства, скорее всего, вернутся обратно в систему — если, конечно, банки не захотят разместить их сегодня на недельных депозитах или не решат увеличить свой портфель КОБР (суммарный предлагаемый объем размещения — 126 млрд руб.). Между тем сегодня же начинается очередной период усреднения, что наверняка поддержит спрос на ликвидность в ближайшие сессии. Хотя, с другой стороны, из-за традиционного для послепраздничного периода сокращения объема наличных денег этот календарный эффект может оказаться слабее.